FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 459
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))) привет. После твоих слов точно развернется)))
привет! ну это мои наблюдения - они могут быть не точными.
привет! ну это мои наблюдения - они могут быть не точными.
Конечно. Так же как и у меня)))
Пока ничего не напрягает.
Саш, по моему слева есть еще пик, который увеличит прямоугольник по размеру, и по твоей же методе, цена отобьется вниз
а?
ps здесь я не прогнозирую, просто накладываю твой метод ТА
фунта касается, по евро вроде бы норм
Саш, по моему слева есть еще пик, который увеличит прямоугольник по размеру, и по твоей же методе, цена отобьется вниз
а?
ps здесь я не прогнозирую, просто накладываю твой метод ТА
фунта касается, по евро вроде бы норм
Если цена находясь в боковом коридоре находится более 3 дней и после выходит из него (как указано на скрине, то это считается отличным сигналом
для покупки или продажи, если зеркальная ситуация. Таким образом мной были совершены сделки в данном случае на покупку.
Но так как цена не имеет четких границ (пункт в пункт) то возможно для данного сигнала заход цены в зону бокового движения
отмеченного мной прямоугольником до 50% его ширины.
Так же по моей ТС стопы ставятся за зоной бокового движения (консолидации или накопления).Цену нельзя зажимать маленькими стопами. Она этого не любит)))
А цена все же развернулась после твоей публикации)))
А цена все же развернулась после твоей публикации)))
цена сейчас крутится у Pivot уровня - на данный момент она выше, значит всё же, хочет верх. Правда нужен ещё какой не будь фильтр, а то получается у меня гадание.
Если цена находясь в боковом коридоре находится более 3 дней и после выходит из него (как указано на скрине, то это считается отличным сигналом
для покупки или продажи, если зеркальная ситуация. Таким образом мной были совершены сделки в данном случае на покупку.
Но так как цена не имеет четких границ (пункт в пункт) то возможно для данного сигнала заход цены в зону бокового движения
отмеченного мной прямоугольником до 50% его ширины.
Так же по моей ТС стопы ставятся за зоной бокового движения (консолидации или накопления).Цену нельзя зажимать маленькими стопами. Она этого не любит)))
на форексе не следует себя обманывать
цена сейчас крутится у Pivot уровня - на данный момент она выше, значит всё же, хочет верх. Правда нужен ещё какой не будь фильтр, а то получается у меня гадание.
всё же ADX выше на картинке - не подтвердил верх.
всё же ADX выше на картинке - не подтвердил верх.
ADX и MACD хороши только во флете
ПРОГНОЗЫ ПО КУРСУ AUD/USD НА 2021 Q4 21