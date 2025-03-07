FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 263
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настраиваю эксперта по своей стратегии - теперь КУКЛ , будет гонятся за роботом.
настраиваю эксперта по своей стратегии - теперь КУКЛ , будет гонятся за роботом.
Лучше по малу, да по больше!!!
Лучше по малу, да по больше!!!
да! это лучшая стратегия - когда по малу. Только я и так, потерял зрение на одном глазе. - Это нужно сидеть весь день у монитора.
-- А так, я запущу робота и пусть КУКЛ с ним и соревнуется.
да! это лучшая стратегия - когда по малу. Только я и так, потерял зрение на одном глазе.- Это нужно сидеть весь день у монитора.
-- А так, я запущу робота и пусть КУКЛ с ним и соревнуется.
Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.
Но нам все мало...
Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???
А какже " забрать ВСЕ "?
Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.
Но нам все мало...
запустил робота на нескольких парах.
XAU\USD-M5 ------ а на этой буду изучать прогнозы ------ вроде пока смотрит на этот уровень 1749.35
А какже " забрать ВСЕ "?
Забирайте...
Приехали...
Еще ниже дали уровень для разворота...