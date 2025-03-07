FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 263

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настраиваю эксперта по своей стратегии - теперь КУКЛ , будет гонятся за роботом.

Снимок экрана 2021-10-08 070749

Снимок экрана 2021-10-08 070828

 
SanAlex #:

настраиваю эксперта по своей стратегии - теперь КУКЛ , будет гонятся за роботом.


Лучше по малу, да по больше!!!     


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Lesorub #:

Лучше по малу, да по больше!!! 

да! это лучшая стратегия - когда по малу. Только я и так, потерял зрение на одном глазе. -  Это нужно сидеть весь день у монитора.

-- А так, я запущу робота и пусть КУКЛ с ним и соревнуется. 

 
SanAlex #:

да! это лучшая стратегия - когда по малу. Только я и так, потерял зрение на одном глазе.-  Это нужно сидеть весь день у монитора.

-- А так, я запущу робота и пусть КУКЛ с ним и соревнуется. 

Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.

Но нам все мало...

 
Lesorub #:

Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???                  

А какже " забрать ВСЕ "?

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Lesorub #:

Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.

Но нам все мало...

запустил робота на нескольких парах.

XAU\USD-M5      ------ а на этой буду изучать прогнозы  ------ вроде пока смотрит на этот уровень  1749.35

XAUUSDM5 1749.35

 
MakarFX #:

А какже " забрать ВСЕ "?

Забирайте...


Приехали...


 

Еще ниже дали уровень для разворота...


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в европе вроде с кризисом решают..цены падают...евро франк открыл сделку по дневному в лонг..на будущий рост)))
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а здесь пока так))
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