FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 437

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Lilita Bogachkova #:

Что писать? На мой взгляд, по картинке все понятно. Если индикатор красный, цена, скорее всего, снизится, если индикатор синий, то скорее всего пойдет вверх.
На разворот тренда указывает один и тот же сигнал во всех трех индикаторах.

Нет, не понятно так , как вам. По этому и нужно пояснение.

 
Я думаю, что евро сегодня перекуплен, потому что индекс доллара упал меньше, чем выросла евро.
Correlation
 
Vladimir Baskakov #:
Что означает Индикаторы всЕ могут показать?) У тебя на графике Все индикаторы?

Два вопроса с разным смыслом. На какой ответить?

Или ты решил просто докопаться от скуки?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Два вопроса с разным смыслом. На какой ответить?

Или ты решил просто докопаться от скуки?

Нет, просто подтяни русский
[Удален]  

EUR\USD-M30      --- отсюда 1.12570  лучший вход - если пробивает то попрёт.

EURUSDM30 1.12570

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот развязка --- или вниз двинет или верх ????????????????????????????????????????????????????????????????????

EURUSDM30 2

 
Vladimir Baskakov #:
Нет, просто подтяни русский

Хорошо, как скажешь. 

 
Vladimir Baskakov #:
Индикаторы показывают то что было
И при этом не врут
:)
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Нет, просто подтяни русский
Не в обиду всем, но у Володи искромётный юмор
[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:
Не в обиду всем, но у Володи искромётный юмор
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Vladimir Baskakov #:
Нет, просто подтяни русский

А где точка в конце предложения? Грамотей. Еще других поучает.

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