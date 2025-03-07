FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 437
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Что писать? На мой взгляд, по картинке все понятно. Если индикатор красный, цена, скорее всего, снизится, если индикатор синий, то скорее всего пойдет вверх.
На разворот тренда указывает один и тот же сигнал во всех трех индикаторах.
Нет, не понятно так , как вам. По этому и нужно пояснение.
Что означает Индикаторы всЕ могут показать?) У тебя на графике Все индикаторы?
Два вопроса с разным смыслом. На какой ответить?
Или ты решил просто докопаться от скуки?
Два вопроса с разным смыслом. На какой ответить?
Или ты решил просто докопаться от скуки?
EUR\USD-M30 --- отсюда 1.12570 лучший вход - если пробивает то попрёт.
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вот развязка --- или вниз двинет или верх ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Нет, просто подтяни русский
Хорошо, как скажешь.
Индикаторы показывают то что было
Нет, просто подтяни русский
Не в обиду всем, но у Володи искромётный юмор
Нет, просто подтяни русский
А где точка в конце предложения? Грамотей. Еще других поучает.