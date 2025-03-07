FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 270

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Vitaly Muzichenko #:

На крипте нет уровней

я знаю)))прблизительно..предположение

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биток дневной..продажи!!!лесоруба нет,,он бы начертил)
Файлы:
Screenshot_24.jpg  5 kb
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SanAlex #:

BTC\USD-H1    ----- если что ещё открою от 55861.89


вот золотишко я проспал))))))))))))))))))

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Screenshot_25.jpg  20 kb
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если биток 55300 дойдёт и откат начнётся.я сам войду))
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SanAlex #:

BTC\USD-H1    ----- если что ещё открою от 55861.89


чё там твой советник пишет??мой на покупку говорит..странно

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я же говорю..продажи)))не дают выше идти..хотя это крипта..опасно..возьму наверное чуть вниз..рискну
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сел биток
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SanAlex #:

BTC\USD-H1    ----- если что ещё открою от 55861.89

BTC\USD-H1      ----  умные сначала ждут сигнала и открывают - а я открыл и надеюсь появится сигнал вниз.

BTCUSDH1

 
SanAlex #:

BTC\USD-H1      ----  умные сначала ждут сигнала и открывают - а я открыл и надеюсь появится сигнал вниз.


Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...

Я тоже сейчас делаю анализ)

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MakarFX #:

Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...

Я тоже сейчас делаю анализ)

да ! вроде хорошие точки сигналит . я слепил Индикатор для mt5 

Файлы:
Fx10_artem.mq5  20 kb
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