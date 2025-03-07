FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 270
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На крипте нет уровней
я знаю)))прблизительно..предположение
BTC\USD-H1 ----- если что ещё открою от 55861.89
вот золотишко я проспал))))))))))))))))))
BTC\USD-H1 ----- если что ещё открою от 55861.89
чё там твой советник пишет??мой на покупку говорит..странно
BTC\USD-H1 ----- если что ещё открою от 55861.89
BTC\USD-H1 ---- умные сначала ждут сигнала и открывают - а я открыл и надеюсь появится сигнал вниз.
BTC\USD-H1 ---- умные сначала ждут сигнала и открывают - а я открыл и надеюсь появится сигнал вниз.
Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...
Я тоже сейчас делаю анализ)
Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...
Я тоже сейчас делаю анализ)
да ! вроде хорошие точки сигналит . я слепил Индикатор для mt5