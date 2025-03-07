FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 273
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USD\CHF-H1 ----- с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал
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вот бы это на реале - так же всё происходило
иди против рынка!!!!
ты на демо чтоль???))))))))))))))))))))
мт4 да!
Дневной ногодрыг...
Фуньена полетела вниз. Присоединяемся пока не поздно.
AUD\CAD-H4 ----- можно подыскивать вход, лучше чуть ниже - все равно ещё отскочит
EUR\USD-H2 ------ отсюда или развернётся или кукл опять кинет
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пока жёлтый квадрат не пробьёт - лучше держаться вниз
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Австралия канадец,как думаешь. Если лот взять на долго))
Соблюдая ММ, взять можно.
В моменте:
AUD\CAD-H4 ----- можно подыскивать вход, лучше чуть ниже - все равно ещё отскочит