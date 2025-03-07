FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 273

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SanAlex #:

USD\CHF-H1  -----  с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал

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вот бы это на реале  - так же всё происходило 


иди против рынка!!!!

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dryun777 #:

ты на демо чтоль???))))))))))))))))))))

мт4 да!

 

Дневной ногодрыг...



 
Фуньена полетела вниз. Присоединяемся пока не поздно. 
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Aleksandr Yakovlev #:
Фуньена полетела вниз. Присоединяемся пока не поздно. 
Австралия канадец,как думаешь. Если лот взять на долго))
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AUD\CAD-H4      ----- можно подыскивать вход, лучше чуть ниже - все равно ещё отскочит

AUDCADH4

AUDCADH4 2

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EUR\USD-H2         ------ отсюда или развернётся или кукл опять кинет 

EURUSDH2ььь 

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пока жёлтый квадрат не пробьёт - лучше держаться вниз 

EURUSDH2 00з EURUSDH1 тттт

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dryun777 #:
Австралия канадец,как думаешь. Если лот взять на долго))

Соблюдая ММ, взять можно.

 

В моменте:


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SanAlex #:

AUD\CAD-H4      ----- можно подыскивать вход, лучше чуть ниже - все равно ещё отскочит


Я взял,и забуду про неё..на месяцев 2-3
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