FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 376

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dryun777 #:
А теперь смотри недельный график!!ты опять пятиминутки рассматриваешь??я не на день и не на три смотрю!!

Ошибаешься. Смотрел дневку.

Могу сказать больше. Цена уйдет вниз примерно на 0,61320
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Aleksandr Yakovlev #:

Ошибаешься. Смотрел дневку.

Могу сказать больше. Цена уйдет вниз примерно на 0,61320
Пойдет закроем))все ошибаются))
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Как я и писал, сегодня удачный день!!))
 
dryun777 #:
Как я и писал, сегодня удачный день!!))

Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.

Доллар ена правда еще не созрела.

Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.

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Aleksandr Yakovlev #:

Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.

Доллар ена правда еще не созрела.

Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.

Молодец, пора переходить на центовый уже
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вот оно чувство которое мешает иногда,жадность)))закрыть не закрыть..вот в чём вопрос)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.

Доллар ена правда еще не созрела.

Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.

доллар франк в пятницу селл хорошо дал)))сегодня прозевал лонг)

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Aleksandr Yakovlev #:

Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.

Доллар ена правда еще не созрела.

Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.

доллар йена созрела))

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история повторяется))

 
dryun777 #:

история повторяется))

Сигнал работает)))


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