FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 376
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А теперь смотри недельный график!!ты опять пятиминутки рассматриваешь??я не на день и не на три смотрю!!
Ошибаешься. Смотрел дневку.Могу сказать больше. Цена уйдет вниз примерно на 0,61320
Ошибаешься. Смотрел дневку.Могу сказать больше. Цена уйдет вниз примерно на 0,61320
Как я и писал, сегодня удачный день!!))
Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.
Доллар ена правда еще не созрела.
Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.
Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.
Доллар ена правда еще не созрела.
Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.
вот оно чувство которое мешает иногда,жадность)))закрыть не закрыть..вот в чём вопрос)))
Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.
Доллар ена правда еще не созрела.
Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.
доллар франк в пятницу селл хорошо дал)))сегодня прозевал лонг)
Мои сигналы сегодня тоже хорошо показали себя.
Доллар ена правда еще не созрела.
Пятничный прогноз по доллар франку также отрабатывает себя.
доллар йена созрела))
история повторяется))
история повторяется))
Сигнал работает)))