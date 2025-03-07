FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 76

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Ага, раскусил. Все?

да

;)

[Удален]  
VVT:

Какие цели наверху?

пока целей не видно наверху, только если Pivot линию переборет сегодня, тогда появятся цели наверху. - а так сегодня коснётся  1.19714 

EURUSDH2 1.19714 

[Удален]  
.
 
Думаю евро сегодня откатит вверх.
[Удален]  
file87:
Думаю евро сегодня откатит вверх.

а все Ваши Индикаторы указывают вниз

 
SanAlex:

а все Ваши Индикаторы указывают вниз

тем не менне , откатит вверх )) на индикаторы не смотри ,  прогноз по линии Ганна

[Удален]  
file87:

тем не менне , откатит вверх )) на индикаторы не смотри ,  прогноз по линии Ганна

на вот так - больше похоже будет

EURUSDH2 ььь

 
SanAlex:

на вот так - больше похоже будет

не понял твоего прогноза )) вверх или вниз ? )) 

 
SanAlex:

пока целей не видно наверху, только если Pivot линию переборет сегодня, тогда появятся цели наверху. - а так сегодня коснётся  1.19714 

 

Есть вероятность отката евы. Можно ловить сверху.


[Удален]  
file87:

не понял твоего прогноза )) вверх или вниз ? )) 

вниз

1...697071727374757677787980818283...476
Новый комментарий