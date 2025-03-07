FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 76
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Ага, раскусил. Все?
да
;)
Какие цели наверху?
пока целей не видно наверху, только если Pivot линию переборет сегодня, тогда появятся цели наверху. - а так сегодня коснётся 1.19714
Думаю евро сегодня откатит вверх.
а все Ваши Индикаторы указывают вниз
а все Ваши Индикаторы указывают вниз
тем не менне , откатит вверх )) на индикаторы не смотри , прогноз по линии Ганна
тем не менне , откатит вверх )) на индикаторы не смотри , прогноз по линии Ганна
на вот так - больше похоже будет
на вот так - больше похоже будет
не понял твоего прогноза )) вверх или вниз ? ))
пока целей не видно наверху, только если Pivot линию переборет сегодня, тогда появятся цели наверху. - а так сегодня коснётся 1.19714
Есть вероятность отката евы. Можно ловить сверху.
не понял твоего прогноза )) вверх или вниз ? ))
вниз