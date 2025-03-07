FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 291
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Вот репей...
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Ну куда ей до Султана.
Держи, свежачек! Только закрылась...
Держи, свежачек! Только закрылась...
Ну куда ей до Султана.
а мне нравится и исполнительница красавица
Что-то биток застыл,,три дня уже в одном положении..что-то должно произойти
BTC\USD-H1 -------- скорее всего нацелится к 63756.84
Вниз ему дорога:
Вниз ему дорога:
BTC\USD-H1 --------- на сегодня вроде к этой точки собралась 58852.88
Вниз ему дорога: