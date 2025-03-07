FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 291

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Lesorub #:

Вот репей... 


Понятно
 
SanAlex #:
.

Ну куда ей до Султана. 

 

Держи, свежачек! Только закрылась...


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Lesorub #:

Держи, свежачек! Только закрылась...


Стейт бро, Стейт, иначе ты сказочник
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Что-то биток застыл,,три дня уже в одном положении..что-то должно произойти
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Ivan Butko #:

Ну куда ей до Султана. 

а мне нравится и исполнительница красавица  

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dryun777 #:
Что-то биток застыл,,три дня уже в одном положении..что-то должно произойти

BTC\USD-H1      --------  скорее всего нацелится к 63756.84

BTCUSDH1 63756.84

 

Вниз ему дорога:


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Lesorub #:

Вниз ему дорога:

BTC\USD-H1           --------- на сегодня вроде к этой точки собралась 58852.88

BTCUSDH1 58852.88

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Lesorub #:

Вниз ему дорога:


Пока нет,,выше сходит..щас етф на фьючерс битка выпустят,,их начнут скупать,и биток вверх пойдет,,а вот потом!!!!начнут прибыль снимать и обрушат его))
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