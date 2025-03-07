FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 18

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Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой

зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз. 

Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.

НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.

А от туда вниз.

По поводу индюков. Не пользуюсь.


Всё точно дружище как в Аптеке. 

Даже если и 1.3800 будет - это всё равно незаконченная ветка вниз с обязательным исполнением 1.3380 -1.3420, возможно и ниже.)))


[Удален]  

Золотишко, Золото

 

На откате короткие позы на бай, основа на селл от максов при условии формации меньшего звена волны с подтверждением.


 
Rustam Galkeev:

На откате короткие позы на бай, основа на селл от максов при условии формации меньшего звена волны с подтверждением.


Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)


И картинка по фунту без изменений (только низы забрали). Остальные цели все далеко в низу.
 
Lesorub:

Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)



И картинка по фунту без изменений (только низы забрали). Остальные цели все далеко в низу.

Текущий по ПП.


 
Lesorub:

Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)



И картинка по фунту без изменений (только низы забрали). Остальные цели все далеко в низу.

ТРЕНД БАЙ.

Волна коррекционная селл и проход по ней  неизбежен, а продолжительность?

После исполнения обязательных целей будет возврат к текущим бай максам с продолжением... ./

 

Еня нарисовала картинку:


[Удален]  

Ещё раз подтверждает пользу для торговли, Индикатор Pivot

GBPUSDH2 00000

 

Молоток, только сейчас уже продажи начались... /)))

Уровни Мюррея, тоже неплохи, а в купе с семофором как торг система.

Файлы:
MM_Semafor.zip  118 kb
 

Канадец вышел с зоны накопления и оттестировал ее. Покупаю. Цель выше.


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