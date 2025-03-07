FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 18
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Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой
зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз.
Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.
НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.
А от туда вниз.
По поводу индюков. Не пользуюсь.
Всё точно дружище как в Аптеке.
Даже если и 1.3800 будет - это всё равно незаконченная ветка вниз с обязательным исполнением 1.3380 -1.3420, возможно и ниже.)))
Золотишко, Золото
На откате короткие позы на бай, основа на селл от максов при условии формации меньшего звена волны с подтверждением.
На откате короткие позы на бай, основа на селл от максов при условии формации меньшего звена волны с подтверждением.
Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.01.08 09:05
Не угадаете...
Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)
Текущий по ПП.
Ордера покажите, как выставлены по вашему прогнозу на сейчас (только где бай и сел, больше ничего не нужно)
ТРЕНД БАЙ.
Волна коррекционная селл и проход по ней неизбежен, а продолжительность?
После исполнения обязательных целей будет возврат к текущим бай максам с продолжением... ./
Еня нарисовала картинку:
Ещё раз подтверждает пользу для торговли, Индикатор Pivot
Молоток, только сейчас уже продажи начались... /)))
Уровни Мюррея, тоже неплохи, а в купе с семофором как торг система.
Канадец вышел с зоны накопления и оттестировал ее. Покупаю. Цель выше.