FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 307

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Sergey Lazarenko #:

ты куда открывался? и на чем?

Фунт, селл
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SanAlex #:

20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000

заработаю или нет - сегодня 

Снимок экрана 2021-10-21 104340

 
Vladimir Baskakov #:
Фунт, селл

ты лучше скрин кидай, деньги твои и так видать

 

Дойдет, или не дойдет?


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Sergey Lazarenko #:

ты лучше скрин кидай, деньги твои и так видать

Я ж с телефона
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EUR\GBP-H1      -------  всё вроде вниз указывает - где то, до сюда  0.83988

EURGBPH1 0.83988

 

меж двух огней


 
SanAlex #:

EUR\GBP-H1      -------  всё вроде вниз указывает - где то, до сюда  0.83988


конечно вниз


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Sergey Lazarenko #:

меж двух огней


кажись кто то твой стоп хочет снести 

 
SanAlex #:

кажись кто то твой стоп хочет снести 

все выперли с рынка, не хочет укрепляться Кабель

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