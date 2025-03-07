FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 307
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ты куда открывался? и на чем?
20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000
заработаю или нет - сегодня
Фунт, селл
ты лучше скрин кидай, деньги твои и так видать
Дойдет, или не дойдет?
ты лучше скрин кидай, деньги твои и так видать
EUR\GBP-H1 ------- всё вроде вниз указывает - где то, до сюда 0.83988
меж двух огней
EUR\GBP-H1 ------- всё вроде вниз указывает - где то, до сюда 0.83988
конечно вниз
меж двух огней
кажись кто то твой стоп хочет снести
кажись кто то твой стоп хочет снести
все выперли с рынка, не хочет укрепляться Кабель