FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 393

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Не что-то не так, а торговать не умеешь, гадаешь
GBPNZD бери на завтра,заработаешь хоть
[Удален]  
dryun777 #:
GBPNZD бери на завтра,заработаешь хоть
Угомонись, закидал всю ветку бредом. Она хоть и флудовая сама по себе, но все равно
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Угомонись, закидал всю ветку бредом. Она хоть и флудовая сама по себе, но все равно
Ладно доходяга,живи сам по себе))
[Удален]  

биткоин за ночь!закрыл)

 
приветствую уважаемое сообщество,народ,подскажите что с веб терминалом,второй день зайти не получается,не могу изменить сервер на свой, извиняюсь что не по теме,но все же может кто,что подскажет?
[Удален]  

вот так будет пока

[Удален]  
Alexander Dedov #:
приветствую уважаемое сообщество,народ,подскажите что с веб терминалом,второй день зайти не получается,не могу изменить сервер на свой, извиняюсь что не по теме,но все же может кто,что подскажет?

обратись лучше к брокеру

[Удален]  

здесь пока до линии,там видно будет

[Удален]  

фунт опять вошёл в селл,держу до низа канала и линии поддержки..

 
dryun777 #:


Помнишь скрин)))?


1...386387388389390391392393394395396397398399400...476
Новый комментарий