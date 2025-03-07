FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 393
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Не что-то не так, а торговать не умеешь, гадаешь
GBPNZD бери на завтра,заработаешь хоть
Угомонись, закидал всю ветку бредом. Она хоть и флудовая сама по себе, но все равно
биткоин за ночь!закрыл)
вот так будет пока
приветствую уважаемое сообщество,народ,подскажите что с веб терминалом,второй день зайти не получается,не могу изменить сервер на свой, извиняюсь что не по теме,но все же может кто,что подскажет?
обратись лучше к брокеру
здесь пока до линии,там видно будет
фунт опять вошёл в селл,держу до низа канала и линии поддержки..
Помнишь скрин)))?