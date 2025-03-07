FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 227
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утренняя спекуляция по индикаторам..в этот раз входил после сигнала..скорей всего закрою)
Покупка Золота с текущих до 1800
Покупка Золота с текущих до 1800
Привет. От куда такая уверенность?)))
Привет. От куда такая уверенность?)))
Приветствую! Опять инсайд конечно же :)
Я конечно не провидец но мне кажется, что цена пойдет тестировать уровень 1447.
А тем более с последними развивающимися событиями))).
GOLD-H2 ---- Сегодня хочет к 1737.49
ауди ещё пару дней и долгий шорт))
Не правильно рисуешь)))