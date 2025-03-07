FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 227

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утренняя спекуляция по индикаторам..в этот раз входил после сигнала..скорей всего закрою)

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Покупка Золота с текущих до 1800


 
Egor Manakhov #:

Покупка Золота с текущих до 1800


Привет. От куда такая уверенность?)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. От куда такая уверенность?)))

Приветствую! Опять инсайд конечно же :)
 
Egor Manakhov #:
Приветствую! Опять инсайд конечно же :)

Я конечно не провидец но мне кажется, что цена пойдет тестировать уровень 1447.

А тем более с последними развивающимися событиями))).

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GOLD-H2         ---- Сегодня хочет к 1737.49

GOLDH2 1737.49

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золото...если отскочит от августовского минимума,то можно спекульнуть в лонг на пару дней))
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Screenshot_1_LI.jpg  1918 kb
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GBP AUD спекуляция намечается,может быть)
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ауди ещё пару дней и долгий шорт))
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dryun777 #:
ауди ещё пару дней и долгий шорт))

Не правильно рисуешь)))


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