FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КУКЛ вездесущ...
Дрыновый финиш:
Привет. А я фунта тут 2 дня царапал.
Я хацкер (hacker). Текст под картинкой.
Кому Луня? Налетай, не жаль!
Привет, согласен с северным направлением, только цель я вижу выше.
Наверное евро\бакс пойдёт за золотом верх к 1.19685
а сигналы у евро\бакса указывают вниз к 1.18425
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот заметил - что золото с баксом и евро с баксом, вроде ходят в одном направление - только вот какая из пар ведёт другую пару?
вроде как золото - но сегодня смотрю, евро\бакс в свою сторону тянет.
Пунктов 110 должно получиться на Евре ...
Привет, согласен с северным направлением, только цель я вижу выше.
долл-канад упадет на 100п
Удачи.
долл-канад упадет на 100п
Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???
Вроде пара USD\CAD верх стремится