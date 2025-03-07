FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 104

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КУКЛ вездесущ...  


 
Lesorub:

Дрыновый финиш:


Привет. А я фунта тут 2 дня царапал.


 
Vitaly Muzichenko:

Я хацкер (hacker). Текст под картинкой. 

 
 

Кому Луня? Налетай, не жаль!


 

Привет, согласен с северным направлением, только цель я вижу выше.


[Удален]  

Наверное евро\бакс пойдёт за золотом верх к 1.19685

а сигналы у  евро\бакса указывают вниз к 1.18425

XAUUSD EURUSD 1.19685

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вот заметил - что золото с баксом и евро с баксом, вроде ходят в одном направление - только вот какая  из пар ведёт другую пару?

вроде как золото - но сегодня смотрю, евро\бакс в свою сторону тянет. 

 

Пунктов 110 должно получиться на Евре ...


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет, согласен с северным направлением, только цель я вижу выше.


долл-канад упадет на 100п
 
ZzeTTeR:
долл-канад упадет на 100п

Удачи.

[Удален]  
ZzeTTeR:
долл-канад упадет на 100п

Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???

Вроде пара USD\CAD верх стремится 

USDCADH2

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