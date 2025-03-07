FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 186
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мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.
Ну как??не верил в американские горки?)))
GBP\USD-Daily ----- пока - как бы, вроде к верху хочет к 1.39512
EUR\USD-H2 ----- по этой паре сегодня у меня не понятна цель - толи уже хочет верх, но на данный момент в низ просится.
GBP\USD-Daily ----- пока - как бы, вроде к верху хочет к 1.39512
GBP\USD-Daily ----- пока - как бы, вроде к верху хочет к 1.39512
чтото никак не хочет фунт бакс наверх))))
GOLD-H2 ---- можно рискнуть - вроде готова покорять верхние границы
GOLD-H2 ---- можно рискнуть - вроде готова покорять верхние границы
я было рисковал по золоту...ну его нафик)))500 потерял и больше не лез
я было рисковал по золоту...ну его нафик)))500 потерял и больше не лез
По рыжику на днях полная неопределенность. Соответственно и ниже.
Масштабирую до Н1.
Н4
А не подскажите,как повлияет минусовой отчёт по запасам нефти на котировки пар с баксом??
Не знаю к кому конкретно вопрос, но если идти по цепочке логики.
Цена на газ в Европе поднялась до небес. Цена на газ будет влиять на цену на нефть. Газ и нефть пойдет в Европу где цены выше т.к. есть высокий спрос.
Дальнейшую логику можете развить сами.)