FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 186

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SanAlex #:

мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.

Ну как??не верил в американские горки?)))
Сегодня опять много отчётов по фунту,,если норм снова горки на верх😉
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dryun777 #:
Ну как??не верил в американские горки?)))
Сегодня опять много отчётов по фунту,,если норм снова горки на верх😉

GBP\USD-Daily           -----  пока - как бы, вроде к верху хочет к  1.39512

GBPUSDDaily 1.39512


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EUR\USD-H2        -----  по этой паре сегодня у меня не понятна цель - толи уже хочет верх, но на данный момент в низ просится.

EURUSDH2  

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SanAlex #:

GBP\USD-Daily           -----  пока - как бы, вроде к верху хочет к  1.39512


Ну 39512 мне кажется это перебор))хотя бы до 39000 бы
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SanAlex #:

GBP\USD-Daily           -----  пока - как бы, вроде к верху хочет к  1.39512


чтото никак не хочет фунт бакс наверх))))

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GOLD-H2           ----  можно рискнуть - вроде готова покорять верхние границы

GOLDH2 


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SanAlex #:

GOLD-H2           ----  можно рискнуть - вроде готова покорять верхние границы

 


я было рисковал по золоту...ну его нафик)))500 потерял и больше не лез

 
dryun777 #:

я было рисковал по золоту...ну его нафик)))500 потерял и больше не лез

По рыжику на днях полная неопределенность. Соответственно и ниже.

hjh294

Масштабирую до Н1.

hgj292

Н4

fgf193

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А не подскажите,как повлияет минусовой отчёт по запасам нефти на котировки пар с баксом??
 
dryun777 #:
А не подскажите,как повлияет минусовой отчёт по запасам нефти на котировки пар с баксом??

Не знаю к кому конкретно вопрос, но если идти по цепочке логики.

Цена на газ в Европе поднялась до небес. Цена на газ будет влиять на цену на нефть. Газ и нефть пойдет в Европу где цены выше т.к. есть высокий спрос.

Дальнейшую логику  можете развить сами.)

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