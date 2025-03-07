FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 34

Новый комментарий
 

Пробой 1.3545 открывает дорогу к 1.3390 - 1.3430 /+/-/,

далее покупки начнутся диопазон отката 200-250пп,

далее опять обнова мин экстремума /завершение 3ки/ и возврат к бай тренду с новыми обновами экстремумов... ./

 
Rustam Galkeev:

Пробой 1.3545 открывает дорогу к 1.3390 - 1.3430 /+/-/,

далее покупки начнутся диопазон отката 200-250пп,

далее опять обнова мин экстремума /завершение 3ки/ и возврат к бай тренду с новыми обновами экстремумов... ./

А ничего что сегодня в Штатах выходной и все банки закрыты ?

рынок дряблый и прогнозы без смысла

 
Maxim Kuznetsov:

А ничего что сегодня в Штатах выходной и все банки закрыты ?

рынок дряблый и прогнозы без смысла

Без разницы, что там выходной или ещё какая новость выйдет есть определённый ценовой ход

по технике с обязательными исполнениями и заранее всё известно на 1-2 шага вперёд.

Если даже и будут откаты после пробития 1.3545 то это будет рассматриваться в ветках меньшего порядка и только продажи... ./

 
Rustam Galkeev:

Без разницы, что там выходной или ещё какая новость выйдет есть определённый ценовой ход

по технике с обязательными исполнениями и заранее всё известно на 1-2 шага вперёд.

Если даже и будут откаты после пробития 1.3545 то это будет рассматриваться в ветках меньшего порядка и только продажи... ./

Согласен. Продажи и только продажи.


 
Aleksandr Yakovlev:

Согласен. Продажи и только продажи.


поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести

 
Maxim Kuznetsov:

поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести

Какой такой трал?

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой такой трал?

ну БУ...на скриншоте же не написано, двигаешь ты его или стоймя стоит :-)

 
Aleksandr Yakovlev:

Согласен. Продажи и только продажи.


Дружище только будет обязательный возврат/откат/ по технике и он начнётся после пробоя 1.3430

в пипах норм, хотя может быть формирование малых волн в виде импульсов до 1.3430 где разлёт будет несущественный.)))

 

А здесь наоборот.


 
Maxim Kuznetsov:

поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести

Это коррекционный ряд волн он запланированный по технике хотя необязателен к исполнению /вращение/

если пользуешься игрушкой в виде уровни Мюррея можешь посмотреть так для общего восприятия.

1...272829303132333435363738394041...476
Новый комментарий