FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 34
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Пробой 1.3545 открывает дорогу к 1.3390 - 1.3430 /+/-/,
далее покупки начнутся диопазон отката 200-250пп,
далее опять обнова мин экстремума /завершение 3ки/ и возврат к бай тренду с новыми обновами экстремумов... ./
Пробой 1.3545 открывает дорогу к 1.3390 - 1.3430 /+/-/,
далее покупки начнутся диопазон отката 200-250пп,
далее опять обнова мин экстремума /завершение 3ки/ и возврат к бай тренду с новыми обновами экстремумов... ./
А ничего что сегодня в Штатах выходной и все банки закрыты ?
рынок дряблый и прогнозы без смысла
А ничего что сегодня в Штатах выходной и все банки закрыты ?
рынок дряблый и прогнозы без смысла
Без разницы, что там выходной или ещё какая новость выйдет есть определённый ценовой ход
по технике с обязательными исполнениями и заранее всё известно на 1-2 шага вперёд.
Если даже и будут откаты после пробития 1.3545 то это будет рассматриваться в ветках меньшего порядка и только продажи... ./
Без разницы, что там выходной или ещё какая новость выйдет есть определённый ценовой ход
по технике с обязательными исполнениями и заранее всё известно на 1-2 шага вперёд.
Если даже и будут откаты после пробития 1.3545 то это будет рассматриваться в ветках меньшего порядка и только продажи... ./
Согласен. Продажи и только продажи.
Согласен. Продажи и только продажи.
поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести
поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести
Какой такой трал?
Какой такой трал?
ну БУ...на скриншоте же не написано, двигаешь ты его или стоймя стоит :-)
Согласен. Продажи и только продажи.
Дружище только будет обязательный возврат/откат/ по технике и он начнётся после пробоя 1.3430
в пипах норм, хотя может быть формирование малых волн в виде импульсов до 1.3430 где разлёт будет несущественный.)))
А здесь наоборот.
поосторожнее - около 1.35 сопротивление, в отскоке может трал снести
Это коррекционный ряд волн он запланированный по технике хотя необязателен к исполнению /вращение/
если пользуешься игрушкой в виде уровни Мюррея можешь посмотреть так для общего восприятия.