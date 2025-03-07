FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 356

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ай зашёл..чтоб поздно не было))

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сколько людей щас деньги то теряют)))и не знают что делать))вот щас войдём в сделки!!!!!!!!!!!!!!
 
dryun777 #:
Собирается с мыслями???что за бред 🤣вы хоть изучите от чего золото дешевеет или дорожает

ну хорошо же собрался... теперь вниз хорошо бы собрался с мыслями... а что не видно, что оно то дешевеет, а то вдруг дорожает... туда сюда обратно потихоньку, а что еще надо... как говорит один знаток рыка законные 10 пп... ))) точно

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Нормально ФРС даёт заработать))
 
Сергей Криушин #:

ну хорошо же собрался... теперь вниз хорошо бы собрался с мыслями... а что не видно, что оно то дешевеет, а то вдруг дорожает... туда сюда обратно потихоньку, а что еще надо... как говорит один знаток рыка законные 10 пп... )))

Понравилось.++

 
dryun777 #:
Нормально ФРС даёт заработать))

да, даже очень нормально... так бы каждый день собирался с мыслями... и давал зарабатывать несчастным золотоискателям...)))

 
Uladzimir Izerski #:

Понравилось.++

спасибо, ценю чувство взаимного юмора и понимания... без шутки юмора тяжело жить... но не каждому дано...)))

 
Сергей Криушин #:

спасибо, ценю чувство взаимного юмора и понимания... без шутки юмора тяжело жить... но не каждому дано...)))

Ценю уважение друг к другу. Не зависимо от возраста)

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SanAlex  2021.11.03 20:09      RU
Сергей Криушин #:

Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...)) 

на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.

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XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся  1777.249

XAUUSDM5 1777.249 

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XAU\USD=M5  ------- сегодня с утра показывает, цели верху. 

XAUUSDM5

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что могу посоветовать - освободить свои реальные счета на некоторое время, пока пройдёт не хорошая тенденция.

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SanAlex #:
SanAlex  2021.11.03 20:09      RU

на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся  1777.249

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

XAU\USD=M5  ------- сегодня с утра показывает, цели верху. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

что могу посоветовать - освободить свои реальные счета на некоторое время, пока пройдёт не хорошая тенденция.

XAU\USD-H4    ----- по картинке зрительно видно что цель верху 1795.427 - Pivot рассудит, на данный момент он показывает, цели верху. 

XAUUSDH4 1795.427


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