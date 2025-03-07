FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 356
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ай зашёл..чтоб поздно не было))
Собирается с мыслями???что за бред 🤣вы хоть изучите от чего золото дешевеет или дорожает
ну хорошо же собрался... теперь вниз хорошо бы собрался с мыслями... а что не видно, что оно то дешевеет, а то вдруг дорожает... туда сюда обратно потихоньку, а что еще надо... как говорит один знаток рыка законные 10 пп... )))
ну хорошо же собрался... теперь вниз хорошо бы собрался с мыслями... а что не видно, что оно то дешевеет, а то вдруг дорожает... туда сюда обратно потихоньку, а что еще надо... как говорит один знаток рыка законные 10 пп... )))
Понравилось.++
Нормально ФРС даёт заработать))
да, даже очень нормально... так бы каждый день собирался с мыслями... и давал зарабатывать несчастным золотоискателям...)))
Понравилось.++
спасибо, ценю чувство взаимного юмора и понимания... без шутки юмора тяжело жить... но не каждому дано...)))
спасибо, ценю чувство взаимного юмора и понимания... без шутки юмора тяжело жить... но не каждому дано...)))
Ценю уважение друг к другу. Не зависимо от возраста)
Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...))
на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.
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XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся 1777.249
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XAU\USD=M5 ------- сегодня с утра показывает, цели верху.
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что могу посоветовать - освободить свои реальные счета на некоторое время, пока пройдёт не хорошая тенденция.
на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся 1777.249
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
XAU\USD=M5 ------- сегодня с утра показывает, цели верху.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что могу посоветовать - освободить свои реальные счета на некоторое время, пока пройдёт не хорошая тенденция.
XAU\USD-H4 ----- по картинке зрительно видно что цель верху 1795.427 - Pivot рассудит, на данный момент он показывает, цели верху.