FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 454
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GBP\JPY-M30 Цель -149.348
По фунту покупка.
По фунту покупка.
GBP\JPY-M30 Цель - 151.021
Это моя картина торговли - Где Ваша картина? моим прогнозам рано верить - а вашим как верить?
Это моя картина торговли - Где Ваша картина? моим прогнозам рано верить - а вашим как верить?
Наконец то вернулся, будет с кем пообщаться, а то одни школьники гадалки