FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 454

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GBP\JPY-M30              Цель -149.348

GBPJPYM30 149.348

 

По фунту покупка.


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Aleksandr Yakovlev #:

По фунту покупка.


Евро уже начало расти ?
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Ужасс,,молчал несколько дней,смотрел и не сдержался))GBPJPY лонг!!!
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GBP\JPY-M30              Цель - 151.021

GBPJPYM30 151.021

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  • GBPUSD будет так
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dryun777 #:

  • GBPUSD будет так

Это моя картина торговли - Где Ваша картина? моим прогнозам рано верить - а вашим как верить?

Снимок экрана 2021-12-13 183259

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dryun777 #:

  • GBPUSD будет так
Наконец то вернулся, будет с кем пообщаться, а то одни школьники гадалки
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SanAlex #:

Это моя картина торговли - Где Ваша картина? моим прогнозам рано верить - а вашим как верить?


А ты запомни и в скором времени увидишь
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Vladimir Baskakov #:
Наконец то вернулся, будет с кем пообщаться, а то одни школьники гадалки
не говори))есть индивидуум тут,, точно гадает)))хочет не хочет
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