FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 56

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Lesorub:
Вчера с Ромкой пьянствовали...       Фунта продали? Картинки выше... 

я вообще разочаровался в форексе - пошла полоса невезения, куда не встану только минус получаю.

- не победить это чудо(форекс)

 
SanAlex:

я вообще разочаровался в форексе - пошла полоса невезения, куда не встану только минус получаю.

- не победить это чудо(форекс)

Наше дело предложить...

Осталось только задушить хотелки...

 
Lesorub:

Наше дело предложить...

Осталось только задушить хотелки...

А хотелки какие если не секрет ?))) ждём глобальный разворот ?
 
file87:
А хотелки какие если не секрет ?))) ждём глобальный разворот ?
На Макди дивергенция 
 
file87:
На Макди дивергенция 

Она вам хоть раз помогла в торговле, как и сам Макди?

 
Vitaly Muzichenko:

Она вам хоть раз помогла в торговле, как и сам Макди?

Да помогла и не один раз 
 
file87:
А хотелки какие если не секрет ?))) ждём глобальный разворот ?

Жадность... Не спрыгнуть раньше времени.

Сделать правильно, дождаться ТР.

 
Lesorub:

Жадность... Не спрыгнуть раньше времени.

Сделать правильно, дождаться ТР.

Я от вершин открываю две сделки , одну до ближайшего уровня сопротивления , вторую солю ))
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file87:
Я от вершин открываю две сделки , одну до ближайшего уровня сопротивления , вторую солю ))

Как Вы узнаёте - вершина это или на пути к вершине ? 

 
SanAlex:

Как Вы узнаёте - вершина это или на пути к вершине ? 

Уровень поддержки на старших таймфреймах дневка и недельный , это сильный уровень + использую макди (дивергенция )и стохастик, хотя от сильных уровней можно смело открываться и без индикаторов и так будет хороший откат . 
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