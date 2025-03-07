FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 56
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Вчера с Ромкой пьянствовали... Фунта продали? Картинки выше...
я вообще разочаровался в форексе - пошла полоса невезения, куда не встану только минус получаю.
- не победить это чудо(форекс)
я вообще разочаровался в форексе - пошла полоса невезения, куда не встану только минус получаю.
- не победить это чудо(форекс)
Наше дело предложить...
Осталось только задушить хотелки...
Наше дело предложить...
Осталось только задушить хотелки...
А хотелки какие если не секрет ?))) ждём глобальный разворот ?
На Макди дивергенция
Она вам хоть раз помогла в торговле, как и сам Макди?
Она вам хоть раз помогла в торговле, как и сам Макди?
А хотелки какие если не секрет ?))) ждём глобальный разворот ?
Жадность... Не спрыгнуть раньше времени.
Сделать правильно, дождаться ТР.
Жадность... Не спрыгнуть раньше времени.
Сделать правильно, дождаться ТР.
Я от вершин открываю две сделки , одну до ближайшего уровня сопротивления , вторую солю ))
Как Вы узнаёте - вершина это или на пути к вершине ?
Как Вы узнаёте - вершина это или на пути к вершине ?