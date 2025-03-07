FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 316

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Sergey Lazarenko #:

а где ж твои позиционные сделки? Чо за пипсовка?

Эти чтоль?)
 

Ну, теперь можно и бай.


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Aleksandr Yakovlev #:

Ну, теперь можно и бай.


Это да , жаль не сбудется как всегда
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Aleksandr Yakovlev #:

Ну, теперь можно и бай.


Может Европу подождём??с этого уровня цену съедают.осталось то полтора часика)
 
dryun777 #:
Может Европу подождём??с этого уровня цену съедают.осталось то полтора часика)

Иногда сигналы появляются ночью. Е на открытие европы

цена уже далеко. Как говориться "поезд уехал"

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Aleksandr Yakovlev #:

Иногда сигналы появляются ночью. Е на открытие европы

цена уже далеко. Как говориться "поезд уехал"

Вот с этим согласен))я часто ночью открываю позиции,с заходом Австралии
 
dryun777 #:
Вот с этим согласен))я часто ночью открываю позиции,с заходом Австралии

У меня сейчас сложились все факторы. Грех не воспользоваться.

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Aleksandr Yakovlev #:

У меня сейчас сложились все факторы. Грех не воспользоваться.

Ну я в принципе как и ты..на Австралия новозеландец в бай встал заранее,на всякий случай)))
 

Здравствуй, тяпница!


 
Vladimir Baskakov #:
Это да , жаль не сбудется как всегда

Возможно.


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