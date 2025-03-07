FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 316
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а где ж твои позиционные сделки? Чо за пипсовка?
Ну, теперь можно и бай.
Ну, теперь можно и бай.
Ну, теперь можно и бай.
Может Европу подождём??с этого уровня цену съедают.осталось то полтора часика)
Иногда сигналы появляются ночью. Е на открытие европы
цена уже далеко. Как говориться "поезд уехал"
Иногда сигналы появляются ночью. Е на открытие европы
цена уже далеко. Как говориться "поезд уехал"
Вот с этим согласен))я часто ночью открываю позиции,с заходом Австралии
У меня сейчас сложились все факторы. Грех не воспользоваться.
У меня сейчас сложились все факторы. Грех не воспользоваться.
Здравствуй, тяпница!
Это да , жаль не сбудется как всегда
Возможно.