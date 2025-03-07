FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 154
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План по Евро:
План по Фунту:
На дневном графике доллар еще очень слаб. Зелененький столбик.) И йена (белый) слаба.
все пророчат вниз - ну и я поддержу к 1.19161 - от туда рывок верх к 1.22208
EUR_USD
Пара торгуется в области 2100 уровня , который можно рассматривать в качестве поддержки в движении от экстремума 2217 и баланса по отношению к которому в ближайшей перспективе ( до ,после обеда в Лондоне )) будет формироваться приоритеты движении , цели по sell - 2070 и 2035 , bay - 2140 и 2170
EUR_USD
S\R - 2100 и 2170 , баланс 2140 .
GBP_USD
4095 - баланс , bay - 4190 , sell - 4000.Четыре недели пара торговалась в диапазоне 4200 - 4100 , т.е. сейчас вопрос к 4100 уровню а) истинное движение от него, в) ложное.
Рельсотрон в работе...
я не в рынке, но интересно, что на этой встрече так поднимает курс, может кто объяснить?
похоже на коррекцию
я не в рынке, но интересно, что на этой встрече так поднимает курс, может кто объяснить?
Заседание Комитета по открытым рынкам в США и итоговая пресс-конференция
Заседание Комитета по открытым рынкам в США и итоговая пресс-конференция
на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,