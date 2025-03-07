FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 154

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План по Евро:

План по Фунту:


 

На дневном графике доллар еще очень слаб. Зелененький столбик.) И йена (белый) слаба.

ed1

[Удален]  

все пророчат вниз - ну и я поддержу к 1.19161 - от туда рывок верх к 1.22208

EURUSDDaily 1.19161

 

    EUR_USD

 Пара торгуется в области 2100 уровня , который можно рассматривать в качестве поддержки в движении от экстремума 2217 и баланса по отношению к которому в ближайшей перспективе ( до ,после обеда в Лондоне )) будет формироваться приоритеты движении , цели по sell - 2070 и 2035 , bay - 2140 и 2170  

Файлы:
EURUSDH3_13_06.png  91 kb
 
А есть такая же тема про нефть брент ?
 

   


   EUR_USD


  S\R - 2100 и 2170 , баланс 2140 . 


   GBP_USD 

 

  4095 - баланс , bay - 4190 , sell - 4000.

Четыре недели пара торговалась в диапазоне 4200 - 4100 , т.е. сейчас вопрос к 4100 уровню а) истинное движение от него,  в) ложное.
Файлы:
GBPUSDH3_15_06.png  77 kb
 

Рельсотрон в работе...


 

я не в рынке, но интересно, что на этой встрече так поднимает курс, может кто объяснить?

похоже на коррекцию 

 
Fast235:
я не в рынке, но интересно, что на этой встрече так поднимает курс, может кто объяснить?

Заседание Комитета по открытым рынкам в США и итоговая пресс-конференция

 
Dmytryi Nazarchuk:

Заседание Комитета по открытым рынкам в США и итоговая пресс-конференция

на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,

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