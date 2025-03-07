FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 159

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Сергей Криушин:

Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...

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Опубликованный: 2020.05.26 10:43 Обновленный: 2021.03.03 17:28

Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по  этой ссылке .

Я также добавил к индикатору режим истории.  Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.

Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.  Типы зон таковы:

А какая проблема уровни П/С самому нарисовать ? Или все теперь должна делать машина ?

 

   GBP_USD  , Балансовый уровень - 3815 , S\R - 3910 и 3725 . С прошлой пятницы пара в диапазоне 3900 -3800 , предположительно к (до) 15.07  , 18 МСК   , вероятность активности по отношению к рейнджу. 


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EURUSDWeekly 1.16333 целится к 1.16333

EURUSDWeekly 1.16333

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Продажа Золота

Продаю золото с текущих до 1800

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Egor Manakhov:

Продаю золото с текущих до 1800

видим видим вашу торговлю 

Egor Manakhov

 
SanAlex:

видим видим вашу торговлю 


А где же ваша торговля? Был же сигнал вроде

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Egor Manakhov:

А где же ваша торговля? Был же сигнал вроде

я больше не торгую. 

 
SanAlex:

я больше не торгую. 

Инвестиции, дивиденды?

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Egor Manakhov:

Инвестиции, дивиденды?

пробовал не понравилось - жду когда нормально заработает форекс в России.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

устал искать адреса своих прежних брокеров в интернете 

 
SanAlex:

пробовал не понравилось - жду когда нормально заработает форекс в России.

Тоже не нравится текущая ситуация по рынку форекс в России. Ищу адекватного брокера и систему ввода/вывода средств

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