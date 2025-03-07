FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 159
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Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...
Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по этой ссылке .
Я также добавил к индикатору режим истории. Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.
Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике. Типы зон таковы:
А какая проблема уровни П/С самому нарисовать ? Или все теперь должна делать машина ?
GBP_USD , Балансовый уровень - 3815 , S\R - 3910 и 3725 . С прошлой пятницы пара в диапазоне 3900 -3800 , предположительно к (до) 15.07 , 18 МСК , вероятность активности по отношению к рейнджу.
EURUSDWeekly 1.16333 целится к 1.16333
Продаю золото с текущих до 1800
Продаю золото с текущих до 1800
видим видим вашу торговлю
видим видим вашу торговлю
А где же ваша торговля? Был же сигнал вроде
А где же ваша торговля? Был же сигнал вроде
я больше не торгую.
я больше не торгую.
Инвестиции, дивиденды?
Инвестиции, дивиденды?
пробовал не понравилось - жду когда нормально заработает форекс в России.
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устал искать адреса своих прежних брокеров в интернете
пробовал не понравилось - жду когда нормально заработает форекс в России.
Тоже не нравится текущая ситуация по рынку форекс в России. Ищу адекватного брокера и систему ввода/вывода средств