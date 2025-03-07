FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 292

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dryun777 #:
Пока нет,,выше сходит..щас етф на фьючерс битка выпустят,,их начнут скупать,и биток вверх пойдет,,а вот потом!!!!начнут прибыль снимать и обрушат его))

Может быть...

Выше желтой линии (с Н1) пока целей нет.

А если нет, хренли там ему делать?

Если, конечно, не нарисуют на неделе новые...


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Фунт канадец если отскочит от тренда то тренд вверх, где-то с этой отметки
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фунт вижу только два варианта


 

КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC  $68,000 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746296

 На прошедшей неделе биткойн продолжил радовать инвесторов. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума на высоте $62,880. По прогнозам, поддержанным многими экспертами, достаточно велика вероятность того, что вскоре она протестирует исторический максимум 14 апреля на уровне $64,810. В случае удачи, с учетом статистической волатильности, пара дотянется до высоты $68,000, после чего последует серьезная коррекция, связанная с массовой фиксацией прибыли.

● Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным. Следующий серьезный уровень сопротивления расположен в районе $80,000-81,000. А специалисты американской криптобиржи Kraken считают, что до конца 2021 года цена флагманского актива может достичь $100,000. На основе анализа динамики предыдущих лет, был сделан расчет, согласно которому в течение четвертого квартала любого года цена биткойна имеет тенденцию к росту. За этот период «средняя и медианная доходность достигала +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего, 2020, года повторится, BTC может завершить год близко к $100,000. А если точнее, в районе $96,000. Однако, если мы увидим не среднюю, а медианную доходность, пишут аналитики Kraken, то цена биткойна поднимется примерно до $70,000.

● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за две недели октября поднялся из зоны страха (Fear) в зону жадности (Greed) и достиг отметки в 71 пункт. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 октября 2021г.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 октября 2021г.
  • www.mql5.com
EUR / USD : Коррекция или смена тренда? ● Достигнув во вторник 12 октября локального минимума на отметке 1.1523, пара EUR / USD завершила пятинедельный нисходящий марафон, развернулась и ушла вверх. С
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Сергей Криушин #:

КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC  $68,000 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746296

 На прошедшей неделе биткойн продолжил радовать инвесторов. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума на высоте $62,880. По прогнозам, поддержанным многими экспертами, достаточно велика вероятность того, что вскоре она протестирует исторический максимум 14 апреля на уровне $64,810. В случае удачи, с учетом статистической волатильности, пара дотянется до высоты $68,000, после чего последует серьезная коррекция, связанная с массовой фиксацией прибыли.

● Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным. Следующий серьезный уровень сопротивления расположен в районе $80,000-81,000. А специалисты американской криптобиржи Kraken считают, что до конца 2021 года цена флагманского актива может достичь $100,000. На основе анализа динамики предыдущих лет, был сделан расчет, согласно которому в течение четвертого квартала любого года цена биткойна имеет тенденцию к росту. За этот период «средняя и медианная доходность достигала +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего, 2020, года повторится, BTC может завершить год близко к $100,000. А если точнее, в районе $96,000. Однако, если мы увидим не среднюю, а медианную доходность, пишут аналитики Kraken, то цена биткойна поднимется примерно до $70,000.

● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за две недели октября поднялся из зоны страха (Fear) в зону жадности (Greed) и достиг отметки в 71 пункт. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.

Зачем тебе с пенсией 10000 рублей биткойн?
 
Vladimir Baskakov #:
Зачем тебе с пенсией 10000 рублей биткойн?

Ну репейник опять со своими дебильными вопросами... слушай у тебя папа был, мама был, неужели не понимаешь насколько ты неприятен этими своими превосходными вопросами с фашистским душком превосходства... ты то сам что тут делаешь супер пупер хренов... только для того чтобы всех оскорблять своими 10 пп превосходства... так это все на что ты способен -пшик один... сво***чь опять вывел из себя, вот есть у тебя талант людей унижать... другого бог ничего то и не дал... вот ты и злой на всех... и ничего у тебя никогда не получится от твоей злости...

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Ну репейник опять со своими дебильными вопросами... слушай у тебя папа был, мама был, неужели не понимаешь насколько ты неприятен этими своими превосходными вопросами с фашистским душком превосходства... ты то сам что тут делаешь супер пупер хренов... только для того чтобы всех оскорблять своими 10 пп превосходства... так это все на что ты способен -пшик один... сво***чь опять вывел из себя, вот есть у тебя талант людей унижать... другого бог ничего то и не дал... вот ты и злой на всех... и ничего у тебя никогда не получится от твоей злости...

Может просто на вопрос ответишь?
 
Vladimir Baskakov #:
Может просто на вопрос ответишь?

Прикольно мне просто проигрывать пенсию минипизерную... это гораздо лучше чем пропивать в подворотне, а на большее все равно не хватит и потом азарт, адреналин погонять по жилам... хотя что ты в этом понимаешь, если этого не понимаешь... и с тобой общаться в твой превосходящей форме мне неприятно... уясни этот хоть минимум человеческого общения... это я тебе уже 100 раз говорил... блин твой рот медом смазанный...

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Прикольно мне просто проигрывать пенсию минипизерную... это гораздо лучше чем пропивать в подворотне, а на большее все равно не хватит и потом азарт, адреналин погонять по жилам... хотя что ты в этом понимаешь, если этого не понимаешь... и с тобой общаться в твой превосходящей форме мне неприятно... уясни этот хоть минимум человеческого общения... это я тебе уже 100 раз говорил... блин твой рот медом смазанный...

Ничего не понял, ну ладно, ешь кашку
 
Vladimir Baskakov #:
Ничего не понял, ну ладно, ешь кашку

Вот в этом то и вся твоя боль...  в непонимании простых человеческих стремлений, ну ладно, Бог тебе судья, спасибо хоть за кашку малашку, сирота ты казанская... и как только можно быть таким непонятливым... Да, печаль моя безмерна, если вся молодежь будет в будущем таковской... хотя что говорить, все равно ведь опять не поймешь...

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