FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 292
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Пока нет,,выше сходит..щас етф на фьючерс битка выпустят,,их начнут скупать,и биток вверх пойдет,,а вот потом!!!!начнут прибыль снимать и обрушат его))
Может быть...
Выше желтой линии (с Н1) пока целей нет.
А если нет, хренли там ему делать?
Если, конечно, не нарисуют на неделе новые...
фунт вижу только два варианта
КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC – $68,000 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746296
На прошедшей неделе биткойн продолжил радовать инвесторов. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума на высоте $62,880. По прогнозам, поддержанным многими экспертами, достаточно велика вероятность того, что вскоре она протестирует исторический максимум 14 апреля на уровне $64,810. В случае удачи, с учетом статистической волатильности, пара дотянется до высоты $68,000, после чего последует серьезная коррекция, связанная с массовой фиксацией прибыли.
● Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным. Следующий серьезный уровень сопротивления расположен в районе $80,000-81,000. А специалисты американской криптобиржи Kraken считают, что до конца 2021 года цена флагманского актива может достичь $100,000. На основе анализа динамики предыдущих лет, был сделан расчет, согласно которому в течение четвертого квартала любого года цена биткойна имеет тенденцию к росту. За этот период «средняя и медианная доходность достигала +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего, 2020, года повторится, BTC может завершить год близко к $100,000. А если точнее, в районе $96,000. Однако, если мы увидим не среднюю, а медианную доходность, пишут аналитики Kraken, то цена биткойна поднимется примерно до $70,000.
● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за две недели октября поднялся из зоны страха (Fear) в зону жадности (Greed) и достиг отметки в 71 пункт. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.
КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC – $68,000 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746296
На прошедшей неделе биткойн продолжил радовать инвесторов. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума на высоте $62,880. По прогнозам, поддержанным многими экспертами, достаточно велика вероятность того, что вскоре она протестирует исторический максимум 14 апреля на уровне $64,810. В случае удачи, с учетом статистической волатильности, пара дотянется до высоты $68,000, после чего последует серьезная коррекция, связанная с массовой фиксацией прибыли.
● Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным. Следующий серьезный уровень сопротивления расположен в районе $80,000-81,000. А специалисты американской криптобиржи Kraken считают, что до конца 2021 года цена флагманского актива может достичь $100,000. На основе анализа динамики предыдущих лет, был сделан расчет, согласно которому в течение четвертого квартала любого года цена биткойна имеет тенденцию к росту. За этот период «средняя и медианная доходность достигала +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего, 2020, года повторится, BTC может завершить год близко к $100,000. А если точнее, в районе $96,000. Однако, если мы увидим не среднюю, а медианную доходность, пишут аналитики Kraken, то цена биткойна поднимется примерно до $70,000.
● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за две недели октября поднялся из зоны страха (Fear) в зону жадности (Greed) и достиг отметки в 71 пункт. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.
Зачем тебе с пенсией 10000 рублей биткойн?
Ну репейник опять со своими дебильными вопросами... слушай у тебя папа был, мама был, неужели не понимаешь насколько ты неприятен этими своими превосходными вопросами с фашистским душком превосходства... ты то сам что тут делаешь супер пупер хренов... только для того чтобы всех оскорблять своими 10 пп превосходства... так это все на что ты способен -пшик один... сво***чь опять вывел из себя, вот есть у тебя талант людей унижать... другого бог ничего то и не дал... вот ты и злой на всех... и ничего у тебя никогда не получится от твоей злости...
Ну репейник опять со своими дебильными вопросами... слушай у тебя папа был, мама был, неужели не понимаешь насколько ты неприятен этими своими превосходными вопросами с фашистским душком превосходства... ты то сам что тут делаешь супер пупер хренов... только для того чтобы всех оскорблять своими 10 пп превосходства... так это все на что ты способен -пшик один... сво***чь опять вывел из себя, вот есть у тебя талант людей унижать... другого бог ничего то и не дал... вот ты и злой на всех... и ничего у тебя никогда не получится от твоей злости...
Может просто на вопрос ответишь?
Прикольно мне просто проигрывать пенсию минипизерную... это гораздо лучше чем пропивать в подворотне, а на большее все равно не хватит и потом азарт, адреналин погонять по жилам... хотя что ты в этом понимаешь, если этого не понимаешь... и с тобой общаться в твой превосходящей форме мне неприятно... уясни этот хоть минимум человеческого общения... это я тебе уже 100 раз говорил... блин твой рот медом смазанный...
Прикольно мне просто проигрывать пенсию минипизерную... это гораздо лучше чем пропивать в подворотне, а на большее все равно не хватит и потом азарт, адреналин погонять по жилам... хотя что ты в этом понимаешь, если этого не понимаешь... и с тобой общаться в твой превосходящей форме мне неприятно... уясни этот хоть минимум человеческого общения... это я тебе уже 100 раз говорил... блин твой рот медом смазанный...
Ничего не понял, ну ладно, ешь кашку
Вот в этом то и вся твоя боль... в непонимании простых человеческих стремлений, ну ладно, Бог тебе судья, спасибо хоть за кашку малашку, сирота ты казанская... и как только можно быть таким непонятливым... Да, печаль моя безмерна, если вся молодежь будет в будущем таковской... хотя что говорить, все равно ведь опять не поймешь...