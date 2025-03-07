FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 408
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Надеюсь мои слова пойдут ему на пользу. И мы будем ждать его .
Да уж... "настоящих буйных мало...
вот и нету вожаков,
но на происки и бредни
сети есть у нас и бредни
и не испортят нам обедни
злые происки врагов" (В.С. Высоцкий)
По доллар ена.Цена обновит максимум 114,673 и можно шортиться.
Стою по йене вниз, но стремаюсь... как бы на 116 не улетела...
Стою по йене вниз, но стремаюсь... как бы на 116 не улетела...
Теперь и я стою. Не боись. Далеко не убежит.
Ну сколько, может еще 20-30 п. вверх для четкости обновы максимума.
Хотяяяяя.... Может и сразу вниз. Короче поглядим. У меня это тоже только хотелки ну и немного чуйки)))
short по золоту
Хорошее решение. Немного припоздал, но свое еще возьмешь.
Если подождать, то до 0.68981 можно добежать!
Как то так )))
Есть зона накопления, ретест, поход вниз не на долго.
Правка. Фиолетовую линию не корректно нарисовал. Точка входа чуть выше.
Можно еще канал накинуть)))
Фунт 3-4 часа назад немного стряхнул прилипших лонгистов и теперь дальше на север двинулся.
ТП стоят на уровне 1,36900. Надеюсь доползем.Фунтена ТП стоят 155,750
По канаде продажа у меня. Расписывать не буду почему. Все практически уже знают как я совершаю сделки и почему.
Как то так )))
Есть зона накопления, ретест, поход вниз не на долго.
Правка. Фиолетовую линию не корректно нарисовал. Точка входа чуть выше.
Можно еще канал накинуть)))
Всё крайне логично... мне думается Дц конторы видят эту логику и дружно работают против... т.е. сначала срежут стопы свечкой, особенно когда уже впритык и нужно идти, куда все хотят... вот как по йене счас и по золоту...да и по другим тоже... везде дело к развороту будет рано или поздно...)) притом очень сильно маханут свечкой особенно упрямых, п.э. на ручном я стопы не ставлю, надеюсь на запас прочности...))