FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 197
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а почему 74200?сопротивление 74000 же???
Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.
Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.
ясно)
МИНУС СОТКА ПО ЛУНЮ БЛИИНН)))
уменьши риск, там всего 40 пунктов хода
а он может и 1200 втопить и больше, то есть минуса при текущем риске у тебя возможны под 3к
МИНУС СОТКА ПО ЛУНЮ БЛИИНН)))
Закон подлости никто не отменял. Сейчас пойдет туда куда и надо было
уменьши риск, там всего 40 пунктов хода
а он может и 1200 втопить и больше
Я В РУЧНУЮ ЗАКРЫВАЮ..НА МИНУС 150 ЗАКРОЮ..ПОТОМ ЗАБЕРУ ДОЛЖОК))
Закон подлости никто не отменял. Сейчас пойдет туда куда и надо было
Так и дойдёт до 1.29200 всётаки..там и подождём)))в минус 160 закрыл
Так и дойдёт до 1.29200 всётаки..там и подождём)))в минус 160 закрыл
Маленького лосёночка жалко резать, надо жирного валить.)
Маленького лосёночка жалко резать, надо жирного валить.)
не говори))))))))))))))прям в точку сказал))