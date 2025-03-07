FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 197

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dryun777 #:

а почему 74200?сопротивление 74000 же???

Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.


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Aleksandr Yakovlev #:

Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.


ясно)

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и GBPJPY 149.550 BUY
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МИНУС СОТКА ПО ЛУНЮ БЛИИНН)))
 
dryun777 #:
МИНУС СОТКА ПО ЛУНЮ БЛИИНН)))

уменьши риск, там всего 40 пунктов хода

а он может и 1200 втопить и больше, то есть минуса при текущем риске у тебя возможны под 3к

 
dryun777 #:
МИНУС СОТКА ПО ЛУНЮ БЛИИНН)))

Закон подлости никто не отменял. Сейчас пойдет туда куда и надо было

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Renat Akhtyamov #:

уменьши риск, там всего 40 пунктов хода

а он может и 1200 втопить и больше

Я В РУЧНУЮ ЗАКРЫВАЮ..НА МИНУС 150 ЗАКРОЮ..ПОТОМ ЗАБЕРУ ДОЛЖОК))

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Aleksandr Yakovlev #:

Закон подлости никто не отменял. Сейчас пойдет туда куда и надо было

Так и дойдёт до 1.29200 всётаки..там и подождём)))в минус 160 закрыл

 
dryun777 #:

Так и дойдёт до 1.29200 всётаки..там и подождём)))в минус 160 закрыл

Маленького лосёночка жалко резать, надо жирного валить.)

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Uladzimir Izerski #:

Маленького лосёночка жалко резать, надо жирного валить.)

не говори))))))))))))))прям в точку сказал))

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