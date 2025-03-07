FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 269

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Volodymyr Zubov #:

попрошу Администрацию что бы ввели одно сообщение в час, тогда люди думать будут перед тем как писать. 

Вздор

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BTC_USD_H1        цель на сегодня к 52057.0........................................................................................... 

Chart_BTC_USD_Hourly_snapshot

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С этими индикаторами цель   52119.09

BTCUSDH1 52119.09 ччч

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SanAlex #:

BTC_USD_H1        цель на сегодня к 52057.0........................................................................................... 

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С этими индикаторами цель   52119.09


биток с роботом торгуешь?))

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dryun777 #:

биток с роботом торгуешь?))

это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы 

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С утра на рыбалку ездил,щуку поймал))
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SanAlex #:

это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы 

Ясно
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SanAlex #:

это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы 

время будет просмотри то что я взял по пивотам..сойдётся нет интересно))и тебе опыт и мне))ну кроме экзотики

Файлы:
Screenshot_23.jpg  101 kb
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биток 54515 первый уровень
 
dryun777 #:
биток 54515 первый уровень

На крипте нет уровней

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dryun777 #:
биток 54515 первый уровень

BTC\USD-H1    ----- если что ещё открою от 55861.89

BTCUSDH1 55861.89

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