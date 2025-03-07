FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 269
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попрошу Администрацию что бы ввели одно сообщение в час, тогда люди думать будут перед тем как писать.
Вздор
BTC_USD_H1 цель на сегодня к 52057.0...........................................................................................
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С этими индикаторами цель 52119.09
BTC_USD_H1 цель на сегодня к 52057.0...........................................................................................
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С этими индикаторами цель 52119.09
биток с роботом торгуешь?))
биток с роботом торгуешь?))
это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы
это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы
это помощник для ручной торговли - от цвета линии, выполняет приказы
время будет просмотри то что я взял по пивотам..сойдётся нет интересно))и тебе опыт и мне))ну кроме экзотики
биток 54515 первый уровень
На крипте нет уровней
биток 54515 первый уровень
BTC\USD-H1 ----- если что ещё открою от 55861.89