FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 17
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куда пойдёт? ещё надо подождать, дождаться развязки.
Низы подобрали, цели выше:
Всем привет. Есть сигнал на продажу по фунту.
Первая цель в районе 1,33
Всем привет. Есть сигнал на продажу по фунту.
Первая цель в районе 1,33
Привет! На основании какого индикатора строишь свои прогнозы и какой результат?
Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой
зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз.
Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.
НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.
А от туда вниз.
По поводу индюков. Не пользуюсь.
Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой
зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз.
Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.
НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.
А от туда вниз.
По поводу индюков. Не пользуюсь.
Что такое зона накопления?
Это место где цена несколько дней ходит в определенном коридоре. Отмечена красным прямоугольником у меня на скрине.
Если цена 3-4 дня формирует этот канал, то выход из нее и тест считается сильным сигналом.
Что такое зона накопления?
нижнее полушарие мозга :-)
Это место где цена несколько дней ходит в определенном коридоре. Отмечена красным прямоугольником у меня на скрине.
Если цена 3-4 дня формирует этот канал, то выход из нее и тест считается сильным сигналом.
по золоту можно готовится к верху - ближе к 1840 выловить цену
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фунту нужно синею проскочить - тогда 90% пойдёт верх, а так вроде и хочет верх, все равно больше шансов верх.