FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 17

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куда пойдёт? ещё надо подождать, дождаться развязки.

XAUUSDH2

 

Низы подобрали, цели выше:


 

Всем привет. Есть сигнал на продажу по фунту. 

Первая цель в районе 1,33


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Есть сигнал на продажу по фунту. 

Первая цель в районе 1,33


Привет! На основании какого индикатора строишь свои прогнозы и какой результат?
Судя по скринам, там где пусто туда и пойдет. Или не так?
 
Vladimir Baskakov:
Привет! На основании какого индикатора строишь свои прогнозы и какой результат?
Судя по скринам, там где пусто туда и пойдет. Или не так?

Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой

зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз. 

Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.

НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.

А от туда вниз.

По поводу индюков. Не пользуюсь.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления на часовом графике. Наблюдаю выход из этой

зоны и ее тест. Предполагаю, что цена пойдет вниз. 

Из очень долгих наблюдений выявлена закономерность , что так и будет.

НО. Не исключается вероятность того, что цена может зайти в зону накопления порядка 50% ширины этой зоны.

А от туда вниз.

По поводу индюков. Не пользуюсь.


Что такое зона накопления?
 
Vladimir Baskakov:
Что такое зона накопления?

Это место где цена несколько дней ходит в определенном коридоре. Отмечена красным прямоугольником у меня на скрине.

Если цена 3-4 дня формирует этот канал, то выход из нее и тест считается сильным сигналом. 

 
Vladimir Baskakov:
Что такое зона накопления?

нижнее полушарие мозга :-)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Это место где цена несколько дней ходит в определенном коридоре. Отмечена красным прямоугольником у меня на скрине.

Если цена 3-4 дня формирует этот канал, то выход из нее и тест считается сильным сигналом. 

Это просто флет, ничего там не накапливается
[Удален]  

по золоту можно готовится к верху - ближе к 1840 выловить цену 

XAUUSDH1

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фунту нужно синею проскочить - тогда 90% пойдёт верх, а так вроде и хочет верх, все равно больше шансов верх.

GBPUSDH2 1.36272  

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