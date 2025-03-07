FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 185

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Aleksandr Yakovlev #:

Привет. А как же вчерашние цели на верху))?

Сигнал изменился?

GBP\USD-H2        сегодня должна взять цель 1.38793

GBPUSDH2 2 1.3879

 
SanAlex #:
GBP\USD-H2        сегодня должна взять цель 1.38793


А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850

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Aleksandr Yakovlev #:

А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850

мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.

 
SanAlex #:

мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.

Я так же не утверждаю. Просто хотелка)))

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Aleksandr Yakovlev #:

А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850

А ты подожди и туда сходит))если выше 39 не уйдет..я бы тоже скатился на эту цифру>))))
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Ауди франк в плюс продал,Ауди блин с минусом,сплавил..щас фунт мне душу греет!!!люблю я его,кормилец😂пойду в банк,куплю фунта сотку,положу в кошелёк,пусть душу греет))))
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Фунт сплавил,38750..ну его)))думаю с открытием Америки его в шорт смело можно
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AUDCHF sell ,до 67500
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У меня такое ощущение,что по Австралия франк начинается глобальное погружение..как думаете господа??
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Надеюсь взяли фунта в шорт на 39?!!!!теперь смело на 36))
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