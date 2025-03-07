FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 185
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Привет. А как же вчерашние цели на верху))?
Сигнал изменился?
GBP\USD-H2 сегодня должна взять цель 1.38793
А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850
А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850
мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.
мало вероятно - хотя в нашей жизни, меняется всё в миг.
Я так же не утверждаю. Просто хотелка)))
А мне хочется, что бы цена пошла в сторону 1,37850