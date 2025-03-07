FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 58
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ну хорошо - а как мне эту вершину найти на этом графике? - где мне нужно открыть - что бы она зараза шла туда
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когда я нахожу вершину и открываю позицию - то через небольшой промежуток, оказывается что это совсем не вершина а самоё дно этой вершины.
меж тем фунт на грани ночи вполне сейчас стартанёт вниз пудовой гирькой...
обратный отсчёт 5..4..
Совет начни торговать для начала уровни с дневного недельного таймфрейма. На дневном графике выделил точки , левее цена идёт вверх и макди идёт вверх , далее цена делает новый хай но макди уже ниже предыдущего хая , это сигнал к развороту , надеюсь понятно показал
Дивергенция по осциллятору уже обсуждалась, польза 50/50
меж тем фунт на грани ночи вполне сейчас стартанёт вниз пудовой гирькой...
обратный отсчёт 5..4..
Жду того же по евродоллар)
Жду того же по евродоллар)
смущает только время суток.
по мне так : CAD и AUD уже готовы к рывку и буквально в нём, на GBP волосинка.. EUR чуть дальше и может сорваться
смущает только время суток.
по мне так : CAD и AUD уже готовы к рывку и буквально в нём, на GBP волосинка.. EUR чуть дальше и может сорваться
Яшка привет, как успехи? Где прогнозы?
Фунт и ева готовы к падению. Ждем. Фуньена так же будет вниз ходить.
Фунт забрал все верхние цели, выше только солнце...
Подарок терпеливым 310 пунктов счастья!