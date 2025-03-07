FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 58

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SanAlex:

ну хорошо - а как мне эту вершину найти на этом графике? - где мне нужно открыть - что бы она зараза шла туда 

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когда я нахожу вершину и открываю позицию - то через небольшой промежуток, оказывается что это совсем не вершина а самоё дно этой вершины. 

Совет начни торговать для начала уровни с дневного недельного таймфрейма. На дневном графике выделил точки , левее цена идёт вверх и макди идёт вверх , далее цена делает новый хай но макди уже ниже предыдущего хая , это сигнал к развороту , надеюсь понятно показал
 

меж тем фунт на грани ночи вполне сейчас стартанёт вниз пудовой гирькой...

обратный отсчёт 5..4..

 
file87:
Совет начни торговать для начала уровни с дневного недельного таймфрейма. На дневном графике выделил точки , левее цена идёт вверх и макди идёт вверх , далее цена делает новый хай но макди уже ниже предыдущего хая , это сигнал к развороту , надеюсь понятно показал

Дивергенция по осциллятору уже обсуждалась, польза 50/50

 
Maxim Kuznetsov:

меж тем фунт на грани ночи вполне сейчас стартанёт вниз пудовой гирькой...

обратный отсчёт 5..4..

Жду того же по евродоллар)

 
VVT:

Жду того же по евродоллар)

смущает только время суток. 

по мне так : CAD и AUD уже готовы к рывку и буквально в нём, на GBP волосинка.. EUR чуть дальше и может сорваться

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

смущает только время суток. 

по мне так : CAD и AUD уже готовы к рывку и буквально в нём, на GBP волосинка.. EUR чуть дальше и может сорваться

Смотришь в книгу, видишь фигу.
С чего у тебя евра чуть дальше
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:


Яшка привет, как успехи? Где прогнозы?
 
Vladimir Baskakov:
Яшка привет, как успехи? Где прогнозы?
Фунт и ева готовы к падению. Ждем. Фуньена так же будет вниз ходить. 
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Фунт и ева готовы к падению. Ждем. Фуньена так же будет вниз ходить. 
А ,ясно, значит покупаю
 

Фунт забрал все верхние цели, выше только солнце...

Подарок терпеливым 310 пунктов счастья!

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