FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 449

Новый комментарий
 

    

    EUR_GBP 

   W1- Пока сохраняется вероятность формирование фигуры ТА " бриллиант " , пара торгуется в области 8500 уровня .

   D1 - попытки "закрепиться" выше 8500 уровня пока безуспешны , образован понижательный канал  , МА-200 выступает сопротивлением , локально баланс 8505 , S\R - 8465 и 8545 .


          

      

[Удален]  
EurGbp смело...
[Удален]  
EurGbp смело...
 
Кто как предсказывает направление движения торговых инструментов? У кого какие стратегии?
 
Мы люди не местные... отстали от поезда... и документов у нас нет... подайте люди добрые прибыльную стратежку на билет до дома и... на пропитание... а то на заводе работать не дают...))) прям как АлександрК со своей СБ в кармане...
 
Сергей Криушин #:
Мы люди не местные... отстали от поезда... и документов у нас нет... продайте люди добрые прибыльную стратежку на билет до дома и... на пропитание... а то на заводе работать не дают...))) прям как Александр со своей СБ в кармане...

Что такое СБ?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Что такое СБ?

я уже сам забыл... в трактовке Рената это была... Секс бомба...))))))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

я уже сам забыл... в трактовке Рената это была... Секс бомба...))))))

Странно, что ты ещё помнишь такие слова
 
Vladimir Baskakov #:
Странно, что ты ещё помнишь такие слова

Пошел ты... на три... не с тобой разговор...

 
Сергей Криушин #:
Мы люди не местные... отстали от поезда... и документов у нас нет... продайте люди добрые прибыльную стратежку на билет до дома и... на пропитание... а то на заводе работать не дают...))) прям как Александр со своей СБ в кармане...

Что значит продайте. Как бесплатно тебе дают-- так не надо. Зрение слабенькое.

А за деньги так надо. Странный ты.

1...442443444445446447448449450451452453454455456...476
Новый комментарий