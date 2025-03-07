FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 449
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EUR_GBP
W1- Пока сохраняется вероятность формирование фигуры ТА " бриллиант " , пара торгуется в области 8500 уровня .
D1 - попытки "закрепиться" выше 8500 уровня пока безуспешны , образован понижательный канал , МА-200 выступает сопротивлением , локально баланс 8505 , S\R - 8465 и 8545 .
Мы люди не местные... отстали от поезда... и документов у нас нет... продайте люди добрые прибыльную стратежку на билет до дома и... на пропитание... а то на заводе работать не дают...))) прям как Александр со своей СБ в кармане...
Что такое СБ?
Что такое СБ?
я уже сам забыл... в трактовке Рената это была... Секс бомба...))))))
я уже сам забыл... в трактовке Рената это была... Секс бомба...))))))
Странно, что ты ещё помнишь такие слова
Пошел ты... на три... не с тобой разговор...
Мы люди не местные... отстали от поезда... и документов у нас нет... продайте люди добрые прибыльную стратежку на билет до дома и... на пропитание... а то на заводе работать не дают...))) прям как Александр со своей СБ в кармане...
Что значит продайте. Как бесплатно тебе дают-- так не надо. Зрение слабенькое.
А за деньги так надо. Странный ты.