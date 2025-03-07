FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 358
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Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)
Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать. Опиши систему, что если так - тогда делаем так.
Сейчас всё идёт каким-то рандомом как в казино, который невозможно повторить.
Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)
Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать.
вот так ?
USD\CHF-M15 ----- больше шансов к 0.91702
вот так ?
Что вот так?
Опиши систему, по которой это нарисовано, предыдущие сделки также были по этой системе?, какой результат?
Куда предполагается движение, с какой вероятностью?
Что используется при принятии решения?
Ему же сказали, делай прогнозы с картинками, он так и делает, чего привязались. Во флудовой ветке систему хочешь. К Юсуфу зайди, в Лигу, намного лучше?
У Юсуфа всё чётко и понятно, торгуется по формуле заложенной в индикатор. Там есть система, которую каждый может скопировать!
Другое дело, что это на данном этапе сливает - система не модифицируется.
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В лиге цель показать, что в любой момент времени какая-то система зарабатывает, а какая-то сливает - нужна на каждый момент "своя".
Цель - показать, что нет единой системы для постоянного заработка.
Что вот так?
Опиши систему, по которой это нарисовано, предыдущие сделки также были по этой системе?, какой результат?
Куда предполагается движение, с какой вероятностью?
Что используется при принятии решения?
я устал второй год одно и тоже писать - твоя внимательность меня поражает. И думаешь кому то это надо? все считают себя умнее другого и на эти картинки, так же внимательно смотрят как и ты.
вот так ?
Пример.
Ценой была сформирована зона (небольшая) накопления номер 1 и после ретеста было принято решение совершить сделку в бай. (это где стрелочка)
После прохода цены в мою сторону (20 п.), часть сделки была закрыта. Остальная осталась в рынке.
Так же вчера на объеме была сформирована еще одна зона накопления номер 2.
Учитывая то, что цена находиться в восходящем трендовом канале в нижней ее части могу предположить, что цена пойдет в верх.
После того как цена выйдет с зоны накопления номер 2 (как на скрине) и последующим ретестом , произведу сделку в бай. Там где круг.
Это все я написал развернуто и по тому как я вижу ситуацию по данному инструменту.
Можно это все писать и сокращенно но чтобы суть мыслей и решений была понятна.
я устал второй год одно и тоже писать - твоя внимательность меня поражает. И думаешь кому то это надо? все считают себя умнее другого и на эти картинки, так же внимательно смотрят как и ты.
Со всей ветки Я извлёк всего одну более рабочую и постоянную систему, Саша, заметь - постоянную, которую можно скопировать и торговать по ней самому.
Да, нужно немного подогнать под себя, но она постоянна, там нет никаких отклонений при принятии решения: Есть сигнал - входим, при том входим каждый раз в сторону сигнала, а не через раз, то в одну, то в другую.
Это и есть ТС (торговая система), а ТС всегда каждый сможет скопировать.
У тебя этого нет, скопировать это нельзя, что-то извлечь полезное - нельзя.
Поделись инфой, чья это ТС. Хотелось бы посмотреть.
У тебя этого нет, скопировать это нельзя, что-то извлечь полезное - нельзя.
нельзя, я и сам это понимаю - по этому я ещё в поиске, в одного интерес пропадает - а тут какой то азарт.. - уже пытался, вообще забыть эту пирамиду - скучно мне без графиков.
Поделись инфой, чья это ТС. Хотелось бы посмотреть.
Посмотри постом ранее моего последнего, там даже скрин есть.