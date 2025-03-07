FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 358

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Vitaly Muzichenko #:

Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)

Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать. Опиши систему, что если так - тогда делаем так.

Сейчас всё идёт каким-то рандомом как в казино, который невозможно повторить. 

Ему же сказали, делай прогнозы с картинками, он так и делает, чего привязались. Во флудовой ветке систему хочешь. К Юсуфу зайди, в Лигу, намного лучше?
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Vitaly Muzichenko #:

Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)

Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать.

вот так ?

USD\CHF-M15       ----- больше шансов к 0.91702

USDCHFM15 0.91702

 
SanAlex #:

вот так ?

Что вот так?

Опиши систему, по которой это нарисовано, предыдущие сделки также были по этой системе?, какой результат?

Куда предполагается движение, с какой вероятностью?

Что используется при принятии решения?

 
Vladimir Baskakov #:
Ему же сказали, делай прогнозы с картинками, он так и делает, чего привязались. Во флудовой ветке систему хочешь. К Юсуфу зайди, в Лигу, намного лучше?

У Юсуфа всё чётко и понятно, торгуется по формуле заложенной в индикатор. Там есть система, которую каждый может скопировать!

Другое дело, что это на данном этапе сливает - система не модифицируется.

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В лиге цель показать, что в любой момент времени какая-то система зарабатывает, а какая-то сливает - нужна на каждый момент "своя".

Цель - показать, что нет единой системы для постоянного заработка.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Что вот так?

Опиши систему, по которой это нарисовано, предыдущие сделки также были по этой системе?, какой результат?

Куда предполагается движение, с какой вероятностью?

Что используется при принятии решения?

я устал второй год одно и тоже писать - твоя внимательность меня поражает. И думаешь кому то это надо? все считают себя умнее другого и на эти картинки, так же внимательно смотрят как и ты.  

 
SanAlex #:

вот так ?


Пример. 

Ценой была сформирована зона (небольшая) накопления номер 1 и после ретеста было принято решение совершить сделку в бай. (это где стрелочка)

После прохода цены в мою сторону (20 п.), часть сделки была закрыта. Остальная осталась в рынке.

Так же вчера на объеме была сформирована еще одна зона накопления номер 2.

Учитывая то, что цена находиться в восходящем трендовом канале в нижней ее части могу предположить, что цена пойдет в верх.

После того как цена выйдет с зоны накопления номер 2 (как на скрине) и последующим ретестом , произведу сделку в бай. Там где круг.


Это все я написал развернуто и по тому как я вижу ситуацию по данному инструменту.

Можно это все писать и сокращенно но чтобы суть мыслей и решений была понятна.

 
SanAlex #:

я устал второй год одно и тоже писать - твоя внимательность меня поражает. И думаешь кому то это надо? все считают себя умнее другого и на эти картинки, так же внимательно смотрят как и ты.  

Со всей ветки Я извлёк всего одну более рабочую и постоянную систему, Саша, заметь - постоянную, которую можно скопировать и торговать по ней самому.

Да, нужно немного подогнать под себя, но она постоянна, там нет никаких отклонений при принятии решения: Есть сигнал - входим, при том входим каждый раз в сторону сигнала, а не через раз, то в одну, то в другую.

Это и есть ТС (торговая система), а ТС всегда каждый сможет скопировать.

У тебя этого нет, скопировать это нельзя, что-то извлечь полезное - нельзя.

 
Vitaly Muzichenko #:


Поделись инфой, чья это ТС. Хотелось бы посмотреть.

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Vitaly Muzichenko #:

У тебя этого нет, скопировать это нельзя, что-то извлечь полезное - нельзя.

нельзя, я и сам это понимаю - по этому я ещё в поиске, в одного интерес пропадает - а тут какой то азарт..  - уже пытался, вообще забыть эту пирамиду - скучно мне без графиков.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Поделись инфой, чья это ТС. Хотелось бы посмотреть.

Посмотри постом ранее моего последнего, там даже скрин есть.

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