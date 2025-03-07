FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 338

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dryun777 #:
евро фунт 40 пунктов вниз до завтрешнего дня..минимум 40

Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.

У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.

На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.

Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.

И теперь уже обновление августовских минимумов.

Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.

Переходим на часовой график.

И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)

Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.

 От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.

К чему я тут распинаюсь.)))

 Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))

П.С. тейк профит у верхней границы.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.

У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.

На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.

Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.

И теперь уже обновление августовских минимумов.

Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.

Переходим на часовой график.

И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)

Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.

 От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.

К чему я тут распинаюсь.)))

 Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))

П.С. тейк профит у верхней границы.

ну да туда и дойдёт!!!я просто выше      взял,неправильно посчитал))))..скрин забыл уж скинуть..

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.

У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.

На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.

Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.

И теперь уже обновление августовских минимумов.

Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.

Переходим на часовой график.

И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)

Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.

 От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.

К чему я тут распинаюсь.)))

 Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))

П.С. тейк профит у верхней границы.

половину оставлю на хвостик)))

 
dryun777 #:

ну да туда и дойдёт!!!я просто выше      взял,неправильно посчитал))))..скрин забыл уж скинуть..

И повторюсь. Никого, ни к чему не сподвигаю.

Просто я так вижу. И как и все я могу ошибаться.

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завтрашние отчёты по баксу и евро..стопы в обе стороны могут посбивать,я наверное на завтра просто зритель))

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и вот     взял на ночь,просто в надежде что вверх пойдёт..даже не предпологаю что может быть))

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GBP\USD-H1           ------ склоняюсь больше к этой цели прорвётся 1.36723 . (для себя выбрал время, после 10 пересмотреть эту пару) 

GBPUSDH1 1.36723

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Рынок мёртвый перед отчётами)
 

Цена еврофунта коснулась прерывистой линии как у меня на скрине выше)))

Посмотрим что будет дальше.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Цена еврофунта коснулась прерывистой линии как у меня на скрине выше)))

Посмотрим что будет дальше.

У нижней границе и закроем,а там отчёты подождем
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