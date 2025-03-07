FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 338
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евро фунт 40 пунктов вниз до завтрешнего дня..минимум 40
Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.
У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.
На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.
Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.
И теперь уже обновление августовских минимумов.
Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.
Переходим на часовой график.
И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)
Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.
От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.
К чему я тут распинаюсь.)))
Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))
П.С. тейк профит у верхней границы.
Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.
У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.
На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.
Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.
И теперь уже обновление августовских минимумов.
Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.
Переходим на часовой график.
И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)
Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.
От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.
К чему я тут распинаюсь.)))
Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))
П.С. тейк профит у верхней границы.
ну да туда и дойдёт!!!я просто выше взял,неправильно посчитал))))..скрин забыл уж скинуть..
Расскажу тебе то, что вижу я. Вот скрин с дневки.
У верхней границы мы видим зеркальный уровень. Я думаю отрицать это нет смысла.
На нижней границе мы видим минимум первый это 5 апреля.
Далее видим обновление этого минимума 9 и 10 августа.
И теперь уже обновление августовских минимумов.
Так же смотря на месячник и недельный, мы видим что цена находится на минимумах. Идем дальше.
Переходим на часовой график.
И что мы на нем видим. А то, что цена уже более недели ходит в боковом коридоре (накопление, консолидация, кому как удобно говорить в общем)
Было расширение бокового диапазона. Это тот самый хвостик. И я уверен, что цена не дойдет до него. До пунктирной линии, да, дойдет.
От нее я буду совершать покупки. Так же буду доливаться после выхода с канала.
К чему я тут распинаюсь.)))
Просто не уверен, что пройдет 40 п. и ниже. 20 максимум )))
П.С. тейк профит у верхней границы.
половину оставлю на хвостик)))
ну да туда и дойдёт!!!я просто выше взял,неправильно посчитал))))..скрин забыл уж скинуть..
И повторюсь. Никого, ни к чему не сподвигаю.
Просто я так вижу. И как и все я могу ошибаться.
завтрашние отчёты по баксу и евро..стопы в обе стороны могут посбивать,я наверное на завтра просто зритель))
и вот взял на ночь,просто в надежде что вверх пойдёт..даже не предпологаю что может быть))
GBP\USD-H1 ------ склоняюсь больше к этой цели прорвётся 1.36723 . (для себя выбрал время, после 10 пересмотреть эту пару)
Цена еврофунта коснулась прерывистой линии как у меня на скрине выше)))
Посмотрим что будет дальше.
Цена еврофунта коснулась прерывистой линии как у меня на скрине выше)))
Посмотрим что будет дальше.