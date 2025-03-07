FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 255
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что там опять с фунтом ?никто не знает??падает по всем парам..
что там опять с фунтом ?никто не знает??падает по всем парам..
GBP\USD-H2 есть у него шанс к желтой метке сходить - оттуда можно и в покупки
А кто сказал, что должен расти?
КУКЛ...
КУКЛ...