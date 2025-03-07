FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 255

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что там опять с фунтом ?никто не знает??падает по всем парам..
 
dryun777 #:
что там опять с фунтом ?никто не знает??падает по всем парам..
А кто сказал, что должен расти?
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dryun777 #:
что там опять с фунтом ?никто не знает??падает по всем парам..

GBP\USD-H2           есть у него шанс к желтой метке сходить - оттуда можно и в покупки 

GBPUSDH2

 
Aleksandr Yakovlev #:
А кто сказал, что должен расти?

КУКЛ...


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Lesorub #:

КУКЛ...


именно)))
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у кого нибудь гэп есть по паре?странно
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Screenshot_5.jpg  58 kb
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и здесь,странно
Файлы:
Screenshot_6.jpg  60 kb
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на утро))
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Screenshot_9_LI.jpg  1751 kb
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Под сомнением только одна пара
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А так всё нормально вроде . Пока нормально))
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