FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 205
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Ну все, значит я покупаю)))
Всё таки фунт/франк выбрал рыжий путь.скоро начнется белый)))я рыжий закрыл
Ну все, значит я покупаю)))
Саша, что ветку снесли, я так понял?
Снесли..
А мысли интересные были
Нууу, а что делать.....
Видимо эти темы под запретом)))
Вот интуиция ))) Могу конечно и ошибиться)))
Я бы еще подождал с закрытием. Возможно п. 40-50 может еще вниз сходить.