FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 205

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:
Ну все, значит я покупаю)))
Побольше покупай))
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Всё таки фунт/франк выбрал рыжий путь.скоро начнется белый)))я рыжий закрыл

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:
Ну все, значит я покупаю)))
Саша, что ветку снесли, я так понял?
 
Aleksei Stepanenko #:
Саша, что ветку снесли, я так понял?

Снесли..

[Удален]  
А мысли интересные были
 
Aleksei Stepanenko #:
А мысли интересные были

Нууу, а что делать.....

Видимо эти темы под запретом)))

[Удален]  
Не знаю, что там запретного. Возможно расценили вероятность рекламы сигнала. Странно это. А тема интересна тем, что существует интуиция, как результат переработки информации, или всё таки не существует. Нормальная такая тема.
 

Вот интуиция ))) Могу конечно и ошибиться)))

 
dryun777 #:

Я бы еще подождал с закрытием. Возможно п. 40-50 может еще вниз сходить.

 
На рынке видимо затишье перед бурей.
1...198199200201202203204205206207208209210211212...476
Новый комментарий