FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 336
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если бы я в этом шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара
если бы я в том шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара
Да
вы чё там курите???канадец растёт а не грохнулся
Не умничай. Все прекрасно все поняли о чем шла речь.
если бы я в том шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара
пипеццццц...ты хоть немного то интересуйся новостями..надо же знать на чём растёт и падает валюта
Не умничай. Все прекрасно все поняли о чем шла речь.
))))
Да
USD\CAD-H4 ---- я купил
Александр не благодари)))и до моего прогноза..ну если выступление главы цб обломает))
USD\CAD-H4 ---- я купил
Я так же затариваюсь. Будет еще небольшое падение и поход на север
Александр не благодари)))и до моего прогноза..ну если выступление главы цб обломает))
Честно. Утомляешь.
Я так же затариваюсь. Будет еще небольшое падение и поход на север
USDCADH4 -------думаю сюда, должна бы вернуться 1.25142