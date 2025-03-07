FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 336

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Aleksandr Yakovlev #:
.

если бы я в этом шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара 

 
SanAlex #:

если бы я в том шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара 

Да

 
dryun777 #:
вы чё там курите???канадец растёт а не грохнулся

Не умничай. Все прекрасно все поняли о чем шла речь.

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SanAlex #:

если бы я в том шарил - ноль в этих процентах. - новости подвели что бы стопы снести. Должна продолжить рост пара 

пипеццццц...ты хоть немного то интересуйся новостями..надо же знать на чём растёт и падает валюта

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Aleksandr Yakovlev #:

Не умничай. Все прекрасно все поняли о чем шла речь.

))))

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Aleksandr Yakovlev #:

Да

USD\CAD-H4     ----  я купил 

USDCADH4

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Александр не благодари)))и до моего прогноза..ну если выступление главы цб обломает))

 
SanAlex #:

USD\CAD-H4     ----  я купил 


Я так же затариваюсь. Будет еще небольшое падение  и  поход на север

 
dryun777 #:

Александр не благодари)))и до моего прогноза..ну если выступление главы цб обломает))

Честно. Утомляешь.

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Aleksandr Yakovlev #:

Я так же затариваюсь. Будет еще небольшое падение  и  поход на север

USDCADH4    -------думаю сюда, должна бы вернуться 1.25142

USDCADH4 1.25142

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