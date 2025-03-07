FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 24

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1.3665-1,3680 продажа на коротке, цели до 1.3580-1.3545 покупка,

далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./

Промежуточные цели.
[Удален]  
Rustam Galkeev:


далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./

Так ты пиши,когда они будут
 
Rustam Galkeev:

1.3665-1,3680 продажа на коротке, цели до 1.3580-1.3545 покупка,

далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./

Не пиши когда будут или напиши и посмотри чо откроет в это время честный товарисч ;)))
 
Renat Akhtyamov:
Не пиши когда будут или напиши и посмотри чо откроет в это время честный товарисч ;)))

Консалд идёт

 
Rustam Galkeev:

Консалд идёт

15-го все начнется. Жду гэпы. Прогноз есть, но озвучивать не буду.  Читай инфу про сбер. Среднесрок
 
у фунта вниз ещё до 1.36 свободного хода. А там уже куда пригласят :-)
 

во азия бушует, пока все спят....

отметили поди старый новый год и гуляют на всю катушку


 
Maxim Kuznetsov:

во азия бушует, пока все спят....

отметили поди старый новый год и гуляют на всю катушку


Только покупки.... Баскаков. Спец. 
Но он еще не открыл сделку. Наблюдаю за ним, скоро будет известен сигнал, точнее его причина. Если моя версия подтвердится, я скажу кто есть на самом деле этот товарищ и его ник из прошлого
 
Maxim Kuznetsov:
у фунта вниз ещё до 1.36 свободного хода. А там уже куда пригласят :-)

А я ожидаю, что сегодня фунт преимущественно вверх будет ходить.

[Удален]  

фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377

GBPUSDH2 1.37377

Файлы:
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