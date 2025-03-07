FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 24
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1.3665-1,3680 продажа на коротке, цели до 1.3580-1.3545 покупка,
далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./Промежуточные цели.
далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./
1.3665-1,3680 продажа на коротке, цели до 1.3580-1.3545 покупка,
далее тест 1,3703 точных входов на селл пака определить не могу... ./
Не пиши когда будут или напиши и посмотри чо откроет в это время честный товарисч ;)))
Консалд идёт
Консалд идёт
во азия бушует, пока все спят....
отметили поди старый новый год и гуляют на всю катушку
во азия бушует, пока все спят....
отметили поди старый новый год и гуляют на всю катушку
у фунта вниз ещё до 1.36 свободного хода. А там уже куда пригласят :-)
А я ожидаю, что сегодня фунт преимущественно вверх будет ходить.
фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377