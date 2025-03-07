FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 439
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Чудак ты на букву М...отвянь ты уже от всех... крути своё динамо в другом месте...неужели не ясно, что только раздражаешь своими постами нормальных людей... пиши по делу без дурацких твоих завистливых замечаний...
вердикт....
Я думаю, что евро сегодня перекуплен, потому что индекс доллара упал меньше, чем выросла евро.
в этом утверждении какая зависимость... я вообще-то считал бы что евро сильно перепродан уж больно низко он пал и грозит еще ниже продаться... хорошие графики...хорошие индикаторы и вот как и насколько раньше видно перелом тренда...
Цена сегодня погуляла немного. Рисунок ее изменился чутка.
По еве стало в общем как то так. Точка входа будет немного выше.
Если конечно выход будет.
в этом утверждении какая зависимость... я вообще-то считал бы что евро сильно перепродан уж больно низко он пал и грозит еще ниже продаться... хорошие графики...хорошие индикаторы и вот как и насколько раньше видно перелом тренда...
EURUSD очень сильно коррелирует с индексом USD. Почти можно сказать, что EURUSD - это то же самое, что и индекс USD. Поэтому я смотрю, какой процент евро и доллар меняется в течение дня.
Корреляция EURUSD / USDX
Видно, что стоимость индекса USD растет быстрее, чем стоимость EURUSD снижается.
Заметил сегодня объемов нет валютных парах. Вроде не понедельник. Давно такого не было.Ни как затишье перед бурей)))
EURUSD очень сильно коррелирует с индексом USD. Почти можно сказать, что EURUSD - это то же самое, что и индекс USD. Поэтому я смотрю, какой процент евро и доллар меняется в течение дня.
Корреляция EURUSD / USDX
Видно, что стоимость индекса USD растет быстрее, чем стоимость EURUSD снижается.
правильно ли я понял... была корреляция... теперь пошла раскорреляция...
Заметил сегодня объемов нет валютных парах. Вроде не понедельник. Давно такого не было.Ни как затишье перед бурей)))
"Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник"... помнишь такое стихо А.М.Горького учили наизусть, сейчас молодежь наверно даже близко его не знает... буржуины изъяли из обучения нашу гордость рабочего класса...
правильно ли я понял... была корреляция... теперь пошла раскорреляция
EURUSD имеет постоянную отрицательную корреляцию с индексом USD. Очень близко к -0,99. Это означает, что по мере увеличения значения индекса доллара, стоимость EURUSD будет уменьшаться.
"Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник"... помнишь такое стихо А.М.Горького учили наизусть, сейчас молодежь наверно даже близко его не знает... буржуины изъяли из обучения нашу гордость рабочего класса...
Было такое. В начале 90 проходили.