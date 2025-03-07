FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 439

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Сергей Криушин #:

Чудак ты на букву М...отвянь ты уже от всех... крути своё динамо в другом месте...неужели не ясно, что только раздражаешь своими постами нормальных людей... пиши по делу без дурацких твоих завистливых замечаний...

вердикт....
---
Баскаков, хорош завидовать!
;)
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
вердикт....
---
Баскаков, хорош завидовать!
;)
Постараюсь, со знатоками демо счетов трудно бороться
 
Lilita Bogachkova #:
Я думаю, что евро сегодня перекуплен, потому что индекс доллара упал меньше, чем выросла евро.

в этом утверждении какая зависимость... я вообще-то считал бы что евро сильно перепродан уж больно низко он пал и грозит еще ниже продаться... хорошие графики...хорошие индикаторы и вот как и насколько раньше видно перелом тренда...

 

Цена сегодня погуляла немного. Рисунок ее изменился чутка.

По еве стало в общем как то так. Точка входа будет немного выше.

Если конечно выход будет.


 
Сергей Криушин #:

в этом утверждении какая зависимость... я вообще-то считал бы что евро сильно перепродан уж больно низко он пал и грозит еще ниже продаться... хорошие графики...хорошие индикаторы и вот как и насколько раньше видно перелом тренда...

EURUSD очень сильно коррелирует с индексом USD. Почти можно сказать, что EURUSD - это то же самое, что и индекс USD. Поэтому я смотрю, какой процент евро и доллар меняется в течение дня.
Корреляция EURUSD / USDX
USDX_Daily


Видно, что стоимость индекса USD растет быстрее, чем стоимость EURUSD снижается.




 

Заметил сегодня объемов нет валютных парах. Вроде не понедельник. Давно такого не было.

Ни как затишье перед бурей)))
 
Lilita Bogachkova #:

EURUSD очень сильно коррелирует с индексом USD. Почти можно сказать, что EURUSD - это то же самое, что и индекс USD. Поэтому я смотрю, какой процент евро и доллар меняется в течение дня.
Корреляция EURUSD / USDX


Видно, что стоимость индекса USD растет быстрее, чем стоимость EURUSD снижается.




правильно ли я понял... была корреляция... теперь пошла раскорреляция... 

 
Aleksandr Yakovlev #:

Заметил сегодня объемов нет валютных парах. Вроде не понедельник. Давно такого не было.

Ни как затишье перед бурей)))

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник"... помнишь такое стихо А.М.Горького учили наизусть, сейчас молодежь наверно даже близко его не знает... буржуины изъяли из обучения нашу гордость рабочего класса... 

 
Сергей Криушин #:

правильно ли я понял... была корреляция... теперь пошла раскорреляция

EURUSD имеет постоянную отрицательную корреляцию с индексом USD. Очень близко к -0,99. Это означает, что по мере увеличения значения индекса доллара, стоимость EURUSD будет уменьшаться.

 
Сергей Криушин #:

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник"... помнишь такое стихо А.М.Горького учили наизусть, сейчас молодежь наверно даже близко его не знает... буржуины изъяли из обучения нашу гордость рабочего класса... 

Было такое. В начале 90 проходили.

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