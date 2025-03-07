FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 169
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Всё же, лучше на жёстких дисках
Но флешку легче спрятать!
И быстрее Удалить! И это большой плюс!
Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.
Но флешку легче спрятать!
И быстрее Удалить! И это большой плюс!
так отсоединил от USB жёсткий диск и тоже спрятал
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Так ещё можно использовать - в кармане с собой операционная система
так отсоединил от USB жёсткий диск и тоже спрятал
Так конечно быстро и надежно)))
Евро что то застряла. Вниз случайно не хочет?
Так конечно быстро и надежно)))
Евро что то застряла. Вниз случайно не хочет?
1,17610 должна дойти. Нсли пробьет и закрепиться выше--то цель еще выше будет--1,18250.
А в недалеком будущем цель 1,2100
Так же не исключена вероятность сегодня-завтра 1,17050
Так конечно быстро и надежно)))
Евро что то застряла. Вниз случайно не хочет?
немного сходит, думаю к pivot уровню ( синем отметил )
Пока вижу на 1.1730 разворотик в верх. Может меня не послушаться.))
Вот на Н4 EURUSD. Франк, кстати, в лидерах.
Пока в подвале зеленая кривая выше малиновой покупать Евро опасно. Пара строго еще ходит по уровням роботов.
Давно не смотрел на евро).. судя по викли тренд вниз.. вероятность продолжения снижена так как своп дилеры уже ощутимо затарились и продолжают продовать. хотя шут его знает.. ну я не знаю.. можете покупать на фзр на H4.. у поставщиков ликвидности и банков очень много денег помните об этом)). что до меня то ядавно отошел от форы.
евра немного перепродана по отношению индексу доллара. смотрите на серую линию верхнего индикатора)
Пару страниц назад писал по фунту. Вот результат.
Жду цену на 1,37850