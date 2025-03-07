FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 324
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270 баксов ?
это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати
это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати
не , мне по чу-чуть надо. так по 2000 рублей в день - достаточно.
это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати
Куда вам в крипту, газ лезть. Вы с обычной еврой не знаете, что делать. Носитесь со своими 10 баксами, не знаете куда засунуть
я вот затарился - с-час рынок обвалю
Куда вам в крипту, газ лезть. Вы с обычной еврой не знаете, что делать. Носитесь со своими 10 баксами, не знаете куда засунуть
По 0.05 лота брать🤣кто бы говорил.. ещё и с телефона..молчал бы уж
Ты точно нуб;)
Двойной сигнал. Верх отработан, возьмут и низ: