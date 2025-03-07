FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 324

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SanAlex #:

270 баксов ?

это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати

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dryun777 #:

это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати

не , мне по чу-чуть надо. так по 2000 рублей в день - достаточно. 

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dryun777 #:

это одноразовая комиссия за биток..а за контракт газза каждый день минус 1200 баксов))ты как думал то...хочешь заработать плати

Куда вам в крипту, газ лезть. Вы с обычной еврой не знаете, что делать. Носитесь со своими 10 баксами, не знаете куда засунуть
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Vladimir Baskakov #:
Куда вам в крипту, газ лезть. Вы с обычной еврой не знаете, что делать. Носитесь со своими 10 баксами, не знаете куда засунуть
Ну ну
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я вот затарился - с-час рынок обвалю 

Снимок экрана 2021-10-24 110714

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Vladimir Baskakov #:
Куда вам в крипту, газ лезть. Вы с обычной еврой не знаете, что делать. Носитесь со своими 10 баксами, не знаете куда засунуть
По 0.05 лота брать🤣кто бы говорил.. ещё и с телефона..молчал бы уж
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dryun777 #:
По 0.05 лота брать🤣кто бы говорил.. ещё и с телефона..молчал бы уж
Ты точно нуб;)
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Vladimir Baskakov #:
Ты точно нуб;)
Ладно,не о чем с тобой беседу вести, удачи..ты просто не в ту ветку зашёл 
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Тут новости позитивные,,в Европе готов уже пакет санкций против Британии,, ждём когда вступит в силу))а может и повторилось бы падение 16 года..хотя бы половину той свечи)))
 

Двойной сигнал. Верх отработан, возьмут и низ:


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