FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 420

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Aleksandr Yakovlev #:

Дело в том, те кто зарабатывает нужен дорогой доллар.

А те кто не хочет терять нужна дорогая евра.

Но те кто за долларам стоят они сильнее, тех кто за евра.

От сюда вывод EURUSD играя в низ, всегда получишь прибыль.

И такая ситуация на рынке будет сохраняться до весны, это железно.

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Vitaly Muzichenko #:

Вот смотри, очередной скрин

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Если разобрать, то принцип такой: входим по одной паре, направление не угадали, пошёл минус, сидим ждём, вроде как дальше начинается разворот и есть надежды закрыть хотя-бы в безубыток.

Разворота нет, была коррекция и снова продолжение движения. Минус растёт ещё больше, ждём разворот ... идём снова пополнять счёт.

Это описал торговлю одной парой, которую нужно избегать.

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Торговля коррелируемыми инструментами: Ждём сигнал на вход, есть сигнал, то есть некоторый разрыв цены от её нормального состояния

Входим по двум парам разнонаправленными позициями и ждём пока одна перегонит другую, это может быть как пару часов, так и пару недель при неспокойном рынке, но это крайне редко, у меня это произошло при открытии в пятницу, а закрыл только сегодня - трейд 4 дня, онлайн-скрин выкладывал.

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В целом, нужно всего одно: уметь разделить валюты, чтобы с них потом составить пары

Можно выделить комбинацию NZDJPY / AUDCHF, с неё можно составить NZDCHF / AUDJPY, в любой момент времени эти комбинации не одинаковы - по каждой из них можно найти лучший вход

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Несколько минут назад закрыл очередную комбинацию - трейд 2:20час, скрин с самого начала не выкладывал, уже понимаю, что это напрасно


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А кто смеётся - пусть и дальше смеётся, мы же идём своим путём.

То есть ты говоришь, если клрреляция ухудьшилась, то она не может ухудьшиться еще сильнее?
Второе - что же ты ждешь почти неделю, ты же в минусах все это время, правда?
То есть корреляция и раздвижка по сути эквивалентны и нельзя противопоставлять одно другому
А если учесть, что корреляция - это по сути статистический расчет дельты ковариаций, то вполне применимы обычные МАшки. 
При этом мы понимаем, что в обоих расчетах присутствует усреднение, то есть отставание сигнала.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
То есть ты говоришь, если клрреляция ухудьшилась, то она не может ухудьшиться еще сильнее?
Второе - что же ты ждешь почти неделю, ты же в минусах все это время, правда?
То есть корреляция и раздвижка по сути эквивалентны и нельзя противопоставлять одно другому
А если учесть, что корреляция - это по сути статистический расчет дельты ковариаций, то вполне применимы обычные МАшки. 
При этом мы понимаем, что в обоих расчетах присутствует усреднение, то есть отставание сигнала.
Просто ты не умеешь спокойно ждать прибыли, а чел умеет.
Поэтому и не видать тебе списка
 
Vladimir Baskakov #:
Просто ты не умеешь спокойно ждать прибыли, а чел умеет.
Поэтому и не видать тебе списка
Тот список - это личная забава и мне он не интересен.
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Понятно. А стейт я кому показывал, вообще то он же тест на внимательность?
У меня и по нескольку месяцев сделки болтаются.
Но это не главное. Главное цель - четко, технично и молниеносно.
 
Renat Akhtyamov #:
Но это не главное. Главное цель - четко, технично и молниеносно.

Почему с сигналом было не так?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Почему с сигналом было не так?

Улучшаю неустанно
[Удален]  
AudCad
Take Profit 100 pips
[Удален]  

EUR\USD-H1       ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к  1.14576

EURUSDH1

 
SanAlex #:

EUR\USD-H1       ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к  1.14576


1.10000 

[Удален]  
Speculator #:

1.10000 

EUR\USD-M30     ----- если пробьёт эти 3 линии тогда может быть 

EURUSDM30

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