FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 420
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Дело в том, те кто зарабатывает нужен дорогой доллар.
А те кто не хочет терять нужна дорогая евра.
Но те кто за долларам стоят они сильнее, тех кто за евра.
От сюда вывод EURUSD играя в низ, всегда получишь прибыль.
И такая ситуация на рынке будет сохраняться до весны, это железно.
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Вот смотри, очередной скрин
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Если разобрать, то принцип такой: входим по одной паре, направление не угадали, пошёл минус, сидим ждём, вроде как дальше начинается разворот и есть надежды закрыть хотя-бы в безубыток.
Разворота нет, была коррекция и снова продолжение движения. Минус растёт ещё больше, ждём разворот ... идём снова пополнять счёт.
Это описал торговлю одной парой, которую нужно избегать.
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Торговля коррелируемыми инструментами: Ждём сигнал на вход, есть сигнал, то есть некоторый разрыв цены от её нормального состояния
Входим по двум парам разнонаправленными позициями и ждём пока одна перегонит другую, это может быть как пару часов, так и пару недель при неспокойном рынке, но это крайне редко, у меня это произошло при открытии в пятницу, а закрыл только сегодня - трейд 4 дня, онлайн-скрин выкладывал.
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В целом, нужно всего одно: уметь разделить валюты, чтобы с них потом составить пары
Можно выделить комбинацию NZDJPY / AUDCHF, с неё можно составить NZDCHF / AUDJPY, в любой момент времени эти комбинации не одинаковы - по каждой из них можно найти лучший вход
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Несколько минут назад закрыл очередную комбинацию - трейд 2:20час, скрин с самого начала не выкладывал, уже понимаю, что это напрасно
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А кто смеётся - пусть и дальше смеётся, мы же идём своим путём.
То есть ты говоришь, если клрреляция ухудьшилась, то она не может ухудьшиться еще сильнее?
Просто ты не умеешь спокойно ждать прибыли, а чел умеет.
Но это не главное. Главное цель - четко, технично и молниеносно.
Почему с сигналом было не так?
Почему с сигналом было не так?
EUR\USD-H1 ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к 1.14576
EUR\USD-H1 ------ По идее, цена должна вернутся к понедельнику к 1.14576
1.10000
1.10000
EUR\USD-M30 ----- если пробьёт эти 3 линии тогда может быть