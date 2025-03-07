FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 63

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Сегодня уже точка входа есть. Дальше только цели.

А мониторинг чего спрятал?
 
Vladimir Baskakov:
А мониторинг чего спрятал?

Не переживай Владимир. Появится.

Сигнал испорчен большой просадкой, но я ничего не потерял.

Надо видимо с 1 куска начинать. А мониторинг позже открою.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не переживай Владимир. Появится.

Вот там и увидим твою точку входа
 
Vladimir Baskakov:
Вот там и увидим твою точку входа

Жалко что ли. Смотри.

Я тебе вчера кстати сказал продать и забрать свои 10 п. Если продал то молодчик.

 
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Жалко что ли. Смотри.


Молодец,,, мониторинг в студию. На демо я тоже смелый
 
Vladimir Baskakov:
Молодец,,, мониторинг в студию. На демо я тоже смелый

Я никогда не торгую на демо, вернее не выкладываю скрины с демки.

А демо торговал но оооочень давно. А мониторинг я сказал позже.

 

Хорошо слушается в то время, когда торгуешь. Не отвлекает.


 
Vladimir Baskakov:
Aleksandr Yakovlev:

Ваш диалог мне иногда напоминает этот сюжет)


 
VVT:

Ваш диалог мне иногда напоминает этот сюжет)


До 1 цели осталось 10 п.

 
Aleksandr Yakovlev:

До 1 цели осталось 10 п.

Мои цели ты знаешь)

1...565758596061626364656667686970...476
Новый комментарий