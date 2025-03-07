FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 63
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Сегодня уже точка входа есть. Дальше только цели.
А мониторинг чего спрятал?
Не переживай Владимир. Появится.
Сигнал испорчен большой просадкой, но я ничего не потерял.
Надо видимо с 1 куска начинать. А мониторинг позже открою.
Не переживай Владимир. Появится.
Вот там и увидим твою точку входа
Жалко что ли. Смотри.
Я тебе вчера кстати сказал продать и забрать свои 10 п. Если продал то молодчик.
Жалко что ли. Смотри.
Молодец,,, мониторинг в студию. На демо я тоже смелый
Я никогда не торгую на демо, вернее не выкладываю скрины с демки.
А демо торговал но оооочень давно. А мониторинг я сказал позже.
Хорошо слушается в то время, когда торгуешь. Не отвлекает.
Ваш диалог мне иногда напоминает этот сюжет)
Ваш диалог мне иногда напоминает этот сюжет)
До 1 цели осталось 10 п.
До 1 цели осталось 10 п.
Мои цели ты знаешь)