FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 50
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Вова,тебе то это зачем, там ни слова про девятую волну
В ролике как раз ситуация с 9 волной, но твой ум не способен этого понять.)) ПЕши дальше)) ХиХи.
В ролике как раз ситуация с 9 волной, но твой ум не способен этого понять.)) ПЕши дальше)) ХиХи.
Наблюдая за процессом, кажется что вообще не чего не заработать. - но когда закрываются пары в одну из сторон, баланс увеличивается и средства начинают расти. - как я понимаю, после резкого движения из сторон закрывается прибыль и как обычно бывает цена отскакивает - тут то, и происходит набор прибыли. ещё может зависит что на 4 парах.
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ещё после того как закроет прибыль из сторон - меняется шаблон графика, уже с установленным экспертом с отключенной функцией (открытие позиции от Индикатора)
тут подключаюсь я и выставляю Горизонтальную линию - если цена пойдёт ещё не в мою сторону, тогда ещё прикупит с увеличенным лотом.
(на картинке выше, видно - последняя открытая позиция была открыта от Горизонтальной линии с лотом 0.08)
Привет, вот спасибо за разъяснения, автомат как бы сидит в засаде и прирезком движении включается, отстреливает позы... опиши для тупых подробней какая функция что делает... как у тебя автоматом сетка ставится в обе стороны в какой момент почему не ставить в одну сторону с большей вероятностью, я ставлю вручную... и горизонтальная линия чем управляет? от неё идет отсчет на открытие в ту или другую сторону с умножением или прибавлением...
Привет, вот спасибо за разъяснения, автомат как бы сидит в засаде и прирезком движении включается, отстреливает позы... опиши для тупых подробней какая функция что делает... как у тебя автоматом сетка ставится в обе стороны в какой момент почему не ставить в одну сторону с большей вероятностью, я ставлю вручную... и горизонтальная линия чем управляет? от неё идет отсчет на открытие в ту или другую сторону с умножением или прибавлением...
Привет! вот пытаюсь как то объяснить - не стал тут засорять ветку . Вот тут как то пытаюсь объяснить https://www.mql5.com/ru/forum/348203/page5#comment_20476321
фунт сегодня нацелился к 1.37966
фунт сегодня нацелился к 1.37966
Уровень 1.37500 по закрытию кем то активно защищается. Возможно опцион. Не отслеживаю, а надо бы знать время истечения.
Золото нацелилось к 1869.08
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вот здесь нужно быть осторожней - обычно у золота от первой поддержки происходит разворот.
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ещё есть надежда верх - отсюда можно рискнуть опять верх
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только когда оранжевую пробьёт и бар закрепится ниже - тогда все изменится и день прошёл.
фунт сегодня нацелился к 1.37966
у фунта ещё есть шанс к 1.37966 - можно прикупить от 1.37097 и опять же если оранжевую от Pivot Индикатора пробьёт и закрепится бар - тогда не повезло.
у фунта ещё есть шанс к 1.37966 - можно прикупить от 1.37097 и опять же если оранжевую от Pivot Индикатора пробьёт и закрепится бар - тогда не повезло.
Привет. А я вниз смотрю. Половинку закрыл.
Смотрю еще где бы долиться пониже.
Привет. А я вниз смотрю. Половинку закрыл.
Смотрю еще где бы долиться пониже.
Привет! смотря как анализировать с каким лотом и сколько пунктов - можно и туда и сюда заработать.
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вот на EUR\USD - вот видно хочет верх, но он сносит лишних пассажиров и как снесёт лишних(Искусственный интеллект подчитает результат) и двинет верх.