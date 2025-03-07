FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 50

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Vladimir Baskakov:
Вова,тебе то это зачем, там ни слова про девятую волну

В ролике как раз ситуация с 9 волной, но твой ум не способен этого понять.)) ПЕши дальше)) ХиХи.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

В ролике как раз ситуация с 9 волной, но твой ум не способен этого понять.)) ПЕши дальше)) ХиХи.

Бывают же такие недалекие
 
SanAlex:

Наблюдая за процессом, кажется что вообще не чего не заработать. - но когда  закрываются пары в одну из сторон, баланс увеличивается и средства начинают расти. - как я понимаю, после резкого движения из сторон закрывается прибыль и как обычно бывает цена отскакивает - тут то, и происходит набор прибыли. ещё может зависит что на 4 парах. 

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ещё после того как закроет прибыль из сторон - меняется шаблон графика, уже с установленным экспертом с отключенной функцией (открытие позиции от Индикатора)

тут подключаюсь я и выставляю Горизонтальную линию - если цена пойдёт ещё не в мою сторону, тогда ещё прикупит с увеличенным лотом. 

(на картинке выше, видно - последняя открытая позиция была открыта от Горизонтальной линии с лотом 0.08)  

Привет, вот спасибо за разъяснения, автомат как бы сидит в засаде и прирезком движении включается, отстреливает позы... опиши для тупых подробней какая функция что делает... как у тебя автоматом сетка ставится в обе стороны в какой момент почему не ставить в одну сторону с большей вероятностью, я ставлю вручную... и горизонтальная линия чем управляет? от неё идет отсчет на открытие в ту или другую сторону с умножением или прибавлением...

[Удален]  
Сергей Криушин:

Привет, вот спасибо за разъяснения, автомат как бы сидит в засаде и прирезком движении включается, отстреливает позы... опиши для тупых подробней какая функция что делает... как у тебя автоматом сетка ставится в обе стороны в какой момент почему не ставить в одну сторону с большей вероятностью, я ставлю вручную... и горизонтальная линия чем управляет? от неё идет отсчет на открытие в ту или другую сторону с умножением или прибавлением...

Привет! вот пытаюсь как то объяснить - не стал тут засорять ветку . Вот тут как то пытаюсь объяснить https://www.mql5.com/ru/forum/348203/page5#comment_20476321  

Советники: Semaphore Line
Советники: Semaphore Line
  • 2021.01.31
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[Удален]  

фунт сегодня нацелился к 1.37966


Файлы:
GBPUSDH2_1.37966.png  46 kb
 
SanAlex:
фунт сегодня нацелился к 1.37966

Уровень 1.37500 по закрытию кем то активно защищается. Возможно опцион. Не отслеживаю, а надо бы знать время истечения.

GBPUSD_H1_01_02

[Удален]  

Золото нацелилось к 1869.08

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вот здесь нужно быть осторожней - обычно у золота от первой поддержки происходит разворот.

XAUUSDH2 ч 

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ещё есть надежда верх - отсюда можно рискнуть опять верх

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только когда оранжевую пробьёт и бар закрепится ниже - тогда все изменится и день прошёл. 

XAUUSDH2 999

Файлы:
XAUUSDH2_1869.08.png  46 kb
[Удален]  
SanAlex:

фунт сегодня нацелился к 1.37966


у фунта ещё есть шанс   к 1.37966 - можно прикупить от 1.37097 и опять же если оранжевую от Pivot Индикатора пробьёт и закрепится бар - тогда не повезло.

GBPUSDH2 1.37097 

 
SanAlex:

у фунта ещё есть шанс   к 1.37966 - можно прикупить от 1.37097 и опять же если оранжевую от Pivot Индикатора пробьёт и закрепится бар - тогда не повезло.

 

Привет. А я вниз смотрю. Половинку закрыл.

Смотрю еще где бы долиться пониже.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. А я вниз смотрю. Половинку закрыл.

Смотрю еще где бы долиться пониже.


Привет! смотря как анализировать с каким лотом и сколько пунктов - можно и туда и сюда заработать.

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вот на EUR\USD - вот видно хочет верх, но он сносит лишних пассажиров и как снесёт лишних(Искусственный интеллект подчитает результат) и двинет верх.

EURUSDH2

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