FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 281
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EUR\USD-H1 ---------------- на данный момент, рисуется такая картина
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кукл прямо по моим картинкам двигает цену
EUR\USD-H1 ---------------- на данный момент, рисуется такая картина
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
кукл прямо по моим картинкам двигает цену
давай другую музыку...с девочками))
EUR\USD-H1 ---------------- на данный момент, рисуется такая картина
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
кукл прямо по моим картинкам двигает цену
Только сейчас заметил.
Снайпер
ауди..лесоруб есть варианты?)))вниииз
Есть...