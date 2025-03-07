FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 281

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австралия франк сигнал вниз..ждём закрытия часовой свечи
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SanAlex  2021.10.13 07:07      RU

EUR\USD-H1     ---------------- на данный момент, рисуется такая картина 

EURUSDH1

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кукл прямо по моим картинкам двигает цену 

EURUSDH1 144

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SanAlex #:
SanAlex  2021.10.13 07:07      RU

EUR\USD-H1     ---------------- на данный момент, рисуется такая картина 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  

кукл прямо по моим картинкам двигает цену 


давай другую музыку...с девочками))

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на сегодня все сделки в плюс)
 
SanAlex #:
SanAlex  2021.10.13 07:07      RU

EUR\USD-H1     ---------------- на данный момент, рисуется такая картина 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  

кукл прямо по моим картинкам двигает цену 


Только сейчас заметил. 

Снайпер

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..
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австралия франк...будем собирать по копейкам))
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ауди..лесоруб есть варианты?)))вниииз
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такое ощущение,что евро на всех парах разворачивается
 
dryun777 #:
ауди..лесоруб есть варианты?)))вниииз

Есть...


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