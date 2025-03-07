FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 151

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Золото вниз


 
SanAlex:

EUR\USD - Цель на сегодня 1.22350

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Прочитай мой пост номер 1498.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Прочитай мой пост номер 1498.

Есть три пути - 1 верх, 2 вниз, 3 можно постоять в сторонке.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

самый раз в этой точке входить - кому в какую сторону нравится, мне всё таки верх подсказывает чуйка.

EURUSD_iH1 10.35

 
SanAlex:

Есть три пути - 1 верх, 2 вниз, 3 можно постоять в сторонке.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

самый раз в этой точке входить - кому в какую сторону нравится, мне всё таки верх подсказывает чуйка.


Нуу, удачи

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Нуу, удачи

Взаимно! - я перешёл в плюс - уже штука на тикала  Снимок штука

 
SanAlex:

Взаимно! - я перешёл в плюс - уже штука на тикала 

Я не скальпирую

[Удален]  

а кто в этой ветке самый успешный трейдер?

 
Viktar DayTrader:

а кто в этой ветке самый успешный трейдер?

Все...каждый по своему)
 
Viktar DayTrader:

а кто в этой ветке самый успешный трейдер?

Читайте прогнозы участников этой ветки и определите сами.

 

Всем доброго дня и большого профита!

Картинка для любителей "канальной" живописи. С уважением, Владимир.


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