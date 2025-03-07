FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 151
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Золото вниз
EUR\USD - Цель на сегодня 1.22350
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Прочитай мой пост номер 1498.
Прочитай мой пост номер 1498.
Есть три пути - 1 верх, 2 вниз, 3 можно постоять в сторонке.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
самый раз в этой точке входить - кому в какую сторону нравится, мне всё таки верх подсказывает чуйка.
Есть три пути - 1 верх, 2 вниз, 3 можно постоять в сторонке.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
самый раз в этой точке входить - кому в какую сторону нравится, мне всё таки верх подсказывает чуйка.
Нуу, удачи
Нуу, удачи
Взаимно! - я перешёл в плюс - уже штука на тикала
Взаимно! - я перешёл в плюс - уже штука на тикала
Я не скальпирую
а кто в этой ветке самый успешный трейдер?
а кто в этой ветке самый успешный трейдер?
а кто в этой ветке самый успешный трейдер?
Читайте прогнозы участников этой ветки и определите сами.
Всем доброго дня и большого профита!
Картинка для любителей "канальной" живописи. С уважением, Владимир.