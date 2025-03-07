FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 67

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 Расширили спред до азиатов. Праздники...
 

Стопы легко сняли.

475

 

Для среднесрочной торговли надо смотреть в каком канале останется цена.

В данный момент она находится на границе нисходящего канала(красный)

Синий канал еще молодой даже не закрасился)

Голубая линия граница восходящего канала старшего порядка.

485

 

Пару недель назад, шутки ради сделал прогноз по евро на несколько месяцев вперед.  На картинке синяя - цена на тот момент, красная прогноз цены, зеленая - фактические значения. Сам не ожидал, что такая корреляция будет. 

 

 
sibirqk:

Пару недель назад, шутки ради сделал прогноз по евро на несколько месяцев вперед.  На картинке синяя - цена на тот момент, красная прогноз цены, зеленая - фактические значения. Сам не ожидал, что такая корреляция будет. 

 

Красивое совпадение линий. Буду наблюдать дальше. Картинку себе сохранил.

 
sibirqk:

Пару недель назад, шутки ради сделал прогноз по евро на несколько месяцев вперед.  На картинке синяя - цена на тот момент, красная прогноз цены, зеленая - фактические значения. Сам не ожидал, что такая корреляция будет. 

 

Такого умственного вангования не может быть...так не один предсказатель не в состоянии предсказать - все эти мелкие колебания цены да даже общие и то только приблизительно... и если всё совпадет, то можно считать чудом и большой удачей...

 

Vladimir Baskakov:

2021.02.15 11:56
Без проблем, продал евро с тейком 1.19

Vladimir Baskakov:

2021.02.15 13:40

Вова, непонятно только тебе, вниз она пойдет вниз

Система Баскакова

Открыть сделки и против них объявить на форуме прогноз

!!!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Система Баскакова

Открыть сделки и против них объявить на форуме прогноз

!!!

Я продавал
 
Vladimir Baskakov:
Я продавал
вижу, Buy
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
вижу, Buy
Глаза разуй
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