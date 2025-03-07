FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 167

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Саша, что без музыки сегодня?
 
Предполагаю, что Доллар, через три года будет стоить 40 рублей!
 
Speculator:
Предполагаю, что Доллар, через три года будет стоить 40 рублей!

140

 
Vitaly Muzichenko:

140

Нет нет 40 рублей к 2024 году если не раньше.

Но не спорю путь к 40 возможен и через 140!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Саша, что без музыки сегодня?

жёсткий диск всё пытаюсь починить - уже почти всё что можно было в интернете скачать (бесплатные программки ) не помогло. Осталось терпеть его тормоз.

- правда у меня и рабочий диск есть - но этот хотел починить.

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но всё же - немного лучше стал работать после( Victoria536 )

Снимок.PNG 245.5 kB 1366 x 768px

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Последняя надежда - что эта программка исправит                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

vost hdd

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

140

Твоя мечта и не только, да:)?
 
SanAlex:

жёсткий диск всё пытаюсь починить - уже почти всё что можно было в интернете скачать (бесплатные программки ) не помогло. Осталось терпеть его тормоз.

- правда у меня и рабочий диск есть - но этот хотел починить.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но всё же - немного лучше стал работать после( Victoria536 )

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Последняя надежда - что эта программка исправит                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              


Замени на sad пока наработки не потерял. У меня грохнулся жесткий как то, я до сих пор некоторые вещи не могу вспомнить.
 
Renat Akhtyamov:
Замени на sad пока наработки не потерял. У меня грохнулся жесткий как то, я до сих пор некоторые вещи не могу вспомнить.
Что такое sad ?
 
MakarFX:
Что такое sad ?
 Ssd
 

Важное можно на флешки записать.

Раньше приходилось на дискеты писать, потом на CDR. Теперь стало еще проще. Можно на OneDrive.

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