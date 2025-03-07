FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 167
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Предполагаю, что Доллар, через три года будет стоить 40 рублей!
140
140
Нет нет 40 рублей к 2024 году если не раньше.
Но не спорю путь к 40 возможен и через 140!
Саша, что без музыки сегодня?
жёсткий диск всё пытаюсь починить - уже почти всё что можно было в интернете скачать (бесплатные программки ) не помогло. Осталось терпеть его тормоз.
- правда у меня и рабочий диск есть - но этот хотел починить.
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но всё же - немного лучше стал работать после( Victoria536 )
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Последняя надежда - что эта программка исправит
140
жёсткий диск всё пытаюсь починить - уже почти всё что можно было в интернете скачать (бесплатные программки ) не помогло. Осталось терпеть его тормоз.
- правда у меня и рабочий диск есть - но этот хотел починить.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но всё же - немного лучше стал работать после( Victoria536 )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Последняя надежда - что эта программка исправит
Замени на sad пока наработки не потерял. У меня грохнулся жесткий как то, я до сих пор некоторые вещи не могу вспомнить.
Что такое sad ?
Важное можно на флешки записать.
Раньше приходилось на дискеты писать, потом на CDR. Теперь стало еще проще. Можно на OneDrive.