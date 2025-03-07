FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 426
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EUR/GBP -M30 ------- От 0.84162 и к 0.84418
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Давайте давайте, выходите по одному)))
А то привыкли сидеть и прогнозы читать. Самим то уже лень писать видимо становиться)))
Ппривет, куда все подевались... или война началась... а я и не знаю, зарылся по уши в терминал, депо спасаю... а и никто даже хороший сигнал не подаст... нищему пенсионеру на пропитание...)))
Бог подаст
дак на тебя тем более надежды нет... сам побираешься. как нищий... дайте мне стейт, да дайте мне бро... а в ответ только фигу с маслом и получаем... да еще выпендреж, типа крутого перца... сгинь от меня нечисть, говорю же не лезь ко мне...))))) общайся тихо сам с собою под яркой луною...)))как твою рожу на картинке вижу... так сразу у меня пол депо в минус уходит...))))))
дак на тебя тем более надежды нет... сам побираешься. как нищий... дайте мне стейт, да дайте мне бро... а в ответ только фигу с маслом и получаем... да еще выпендреж, типа крутого перца... сгинь от меня нечисть, говорю же не лезь ко мне...))))) общайся тихо сам с собою под яркой луною...)))как твою рожу на картинке вижу... так сразу у меня пол депо в минус уходит...))))))
Тебе не угодишь, красотка не нравилась, это тоже
Остается только третье - ....
Да уж, но я не до такой степени продвинутый