FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 426

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SanAlex #:

EUR/GBP -M30     -------     От 0.84162 и к 0.84418 


Ок.
Мой прогноз - 0.8275.
 

...

 
Ппривет, куда все подевались... или война началась... а я и не знаю, зарылся по уши в терминал, депо спасаю... а и никто даже хороший сигнал не подаст... нищему пенсионеру на пропитание...)))
 

Давайте давайте, выходите по одному)))

А то привыкли сидеть и прогнозы читать. Самим то уже лень писать видимо становиться)))

[Удален]  
Сергей Криушин #:
Ппривет, куда все подевались... или война началась... а я и не знаю, зарылся по уши в терминал, депо спасаю... а и никто даже хороший сигнал не подаст... нищему пенсионеру на пропитание...)))
Бог подаст
 
Vladimir Baskakov #:
Бог подаст

дак на тебя тем более надежды нет... сам побираешься. как нищий... дайте мне стейт, да дайте мне бро... а в ответ только фигу с маслом и получаем... да еще выпендреж, типа крутого перца... сгинь от меня нечисть, говорю же не лезь ко мне...))))) общайся тихо сам с собою под яркой луною...)))

как твою рожу на картинке вижу... так сразу у меня пол депо в минус уходит...))))))
[Удален]  
Сергей Криушин #:

дак на тебя тем более надежды нет... сам побираешься. как нищий... дайте мне стейт, да дайте мне бро... а в ответ только фигу с маслом и получаем... да еще выпендреж, типа крутого перца... сгинь от меня нечисть, говорю же не лезь ко мне...))))) общайся тихо сам с собою под яркой луною...)))

как твою рожу на картинке вижу... так сразу у меня пол депо в минус уходит...))))))
Тебе не угодишь, красотка не нравилась, это тоже
 
Vladimir Baskakov #:
Тебе не угодишь, красотка не нравилась, это тоже
Остается только третье - ....
Но я не знаю что?
;)
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Остается только третье - ....
Но я не знаю что?
;)
Да уж, но я не до такой степени продвинутый
 
Vladimir Baskakov #:
Да уж, но я не до такой степени продвинутый
Ну как сказать.
Машки пока еще никому не помогали.
Посмотри, там твой заказ уже в код базе, но по ходу требует нюансов
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