FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 276

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают,  через какое то время.


Пока нет её
[Удален]  
SanAlex #:

тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают,  через какое то время.


Как я писал...просмотри по этим парам...
 
dryun777 #:
Нету

Странно, очень странно... тут какая-то странная тайна зарыта...))) должна быть копайте лучше...)))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Странно, очень странно... тут какая-то странная тайна зарыта...))) должна быть копайте лучше...)))

Сергей,копал уже и не раз!!думаешь мне удобно скриншот вставлять
[Удален]  
Бакс канадец думаю вниз, долгосрок
[Удален]  
Ждём))
 
dryun777 #:
Нету

Должна быть, покажите скриншот, пожалуйста.

И каким браузером пользуетесь.

 
dryun777 #:
Сергей,копал уже и не раз!!думаешь мне удобно скриншот вставлять

Как может часть программы или кода на сайте не доходить до клиента... в чем причина обрубленной программы... тут уже надо спросить с изготовителя производителя на первый взгляд как вроде бесплатного продукта!!! а что скажут наши глубокоуважаемые вагоновожатые контролеры-модераторы...где собака порыта...)))

а вот уже и есть теперь все должно проясниться...

 
а понял, нужна, видимо, пошаговая инструкция... какой-то мелочи не хватает...
 

Можно я тоже попробую

EURGBP, вверх пунктов 30. Ударится головой и полетит вниз, либо пробьëт и дальше


1...269270271272273274275276277278279280281282283...476
Новый комментарий