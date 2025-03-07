FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 276
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают, через какое то время.
тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают, через какое то время.
Нету
Странно, очень странно... тут какая-то странная тайна зарыта...))) должна быть копайте лучше...)))
Странно, очень странно... тут какая-то странная тайна зарыта...))) должна быть копайте лучше...)))
Нету
Должна быть, покажите скриншот, пожалуйста.
И каким браузером пользуетесь.
Сергей,копал уже и не раз!!думаешь мне удобно скриншот вставлять
Как может часть программы или кода на сайте не доходить до клиента... в чем причина обрубленной программы... тут уже надо спросить с изготовителя производителя на первый взгляд как вроде бесплатного продукта!!! а что скажут наши глубокоуважаемые вагоновожатые контролеры-модераторы...где собака порыта...)))
а вот уже и есть теперь все должно проясниться...
Можно я тоже попробую
EURGBP, вверх пунктов 30. Ударится головой и полетит вниз, либо пробьëт и дальше