FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 312

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Нормально так йенки дали за часок))
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Sergey Lazarenko #:

до какой трендовой?

Ща с компа зайду)
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Фунтик продолжает рост, хорошо
 

Честные, 15 пунктов!


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audnzd чтото застопорился на месте..и вниз его не пускают..и стоит))я думаю если свеча дневная закроется выше 50% по фибоначе то до дневной трендовой дойдёт,ну до 0,618 по 4х часовику точно уж..вероятность лонга конечна выше.))

т  

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Vladimir Baskakov #:
Фунтик продолжает рост, хорошо

ты с фунтиком то не попадись...сильное сопротивление и трендовая..может так отскочить вниз,не успеешь закрыть)))

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dryun777 #:

ты с фунтиком то не попадись...сильное сопротивление и трендовая..может так отскочить вниз,не успеешь закрыть)))

Так я и жду вниз
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Vladimir Baskakov #:
Так я и жду вниз

так вставай)))я вчера встал и стою)))

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dryun777 #:

так вставай)))я вчера встал и стою)))

Ещё рано
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канал пройти вниз осталось  кабелю))чуть чуть и полёт вниз

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