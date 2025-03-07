FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 312
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до какой трендовой?
Честные, 15 пунктов!
audnzd чтото застопорился на месте..и вниз его не пускают..и стоит))я думаю если свеча дневная закроется выше 50% по фибоначе то до дневной трендовой дойдёт,ну до 0,618 по 4х часовику точно уж..вероятность лонга конечна выше.))
т
Фунтик продолжает рост, хорошо
ты с фунтиком то не попадись...сильное сопротивление и трендовая..может так отскочить вниз,не успеешь закрыть)))
ты с фунтиком то не попадись...сильное сопротивление и трендовая..может так отскочить вниз,не успеешь закрыть)))
Так я и жду вниз
так вставай)))я вчера встал и стою)))
так вставай)))я вчера встал и стою)))
канал пройти вниз осталось кабелю))чуть чуть и полёт вниз