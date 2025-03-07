FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 429

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mixail789 mixajlof #:

Потому что Я торгую в основном среднесрок

понятно, но можно ж разбить на 2 среднесрока или даже на три...

 
Vladimir Baskakov #:
Продавай канадца и всё вернёшь, 💯%

там у меня отложки вслед идут... да и не думает он еще развернуться...

[Удален]  
UsdChf 
 

По еве бай. Попытка захода номер "раз")))


 
Сергей Криушин #:

Вот биткоин так хорошо вверх вроде пошел... ну и я следом... вот и уже 5 часть он у меня отъел... хотя мне аналитики говорили - активно подавать, но я думаю, в долгую он все равно вверх пойдет... да и предел отпущенной ему просадки он уже прошел... ну пусть даже еще столько же пройдет... все равно не дадут ему уже сдохнуть... слишком много на него поставлено... так что мои риски и до 90% доходят... в заначке еще лежит пополнение для подстраховки... и только если пополнения не хватит, то уже слив неизбежен... казино есть казино, никуда не денешься... сам виноват. что так понадеялся на ход в твою сторону...


BTCUSDM30 

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Lilita Bogachkova #:

BTCUSDM30 

Лабос ритос дорболайтисам... больше ничего не знаю...был как то по горящей турпутевке шауляй паланга в ригу заезжали... богатые тогда были республики. а всё равно не любили русских, так на нас как на дурачков с высока смотрели... западники все так смотрят, как будто у них ума больше что ли...

 
Aleksandr Yakovlev #:

По еве бай. Попытка захода номер "раз")))


Еврозона в глубоком глубоком... застое...а зима еще не началась... так то паритет пророчат и полный развал, локдаун машины стоят без микросхем из Китая... тут еще война с украиной на носу... может для того и хотят войну, чтобы не замерзнуть... не знаю даже, чего ждать то еще от евы...

 

По канадцу селл. Стрелки просто для ориентира, где буду доливаться.


 

Тест новой системы, профит по тралу

AUDNZD - Buy


[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Тест новой системы, профит по тралу

AUDNZD - Buy


Угомонись уже. Толком ничего не родишь, но все ветки загадишь. Носится теперь со своей замшелой идеей, покупателей ищет
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