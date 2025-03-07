FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 429
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Потому что Я торгую в основном среднесрок
понятно, но можно ж разбить на 2 среднесрока или даже на три...
Продавай канадца и всё вернёшь, 💯%
там у меня отложки вслед идут... да и не думает он еще развернуться...
По еве бай. Попытка захода номер "раз")))
Вот биткоин так хорошо вверх вроде пошел... ну и я следом... вот и уже 5 часть он у меня отъел... хотя мне аналитики говорили - активно подавать, но я думаю, в долгую он все равно вверх пойдет... да и предел отпущенной ему просадки он уже прошел... ну пусть даже еще столько же пройдет... все равно не дадут ему уже сдохнуть... слишком много на него поставлено... так что мои риски и до 90% доходят... в заначке еще лежит пополнение для подстраховки... и только если пополнения не хватит, то уже слив неизбежен... казино есть казино, никуда не денешься... сам виноват. что так понадеялся на ход в твою сторону...
BTCUSDM30
BTCUSDM30
Лабос ритос дорболайтисам... больше ничего не знаю...был как то по горящей турпутевке шауляй паланга в ригу заезжали... богатые тогда были республики. а всё равно не любили русских, так на нас как на дурачков с высока смотрели... западники все так смотрят, как будто у них ума больше что ли...
По еве бай. Попытка захода номер "раз")))
Еврозона в глубоком глубоком... застое...а зима еще не началась... так то паритет пророчат и полный развал, локдаун машины стоят без микросхем из Китая... тут еще война с украиной на носу... может для того и хотят войну, чтобы не замерзнуть... не знаю даже, чего ждать то еще от евы...
По канадцу селл. Стрелки просто для ориентира, где буду доливаться.
Тест новой системы, профит по тралу
AUDNZD - Buy
Тест новой системы, профит по тралу
AUDNZD - Buy