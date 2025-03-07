FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 106
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Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271
я тут новый Индикатор осваиваю - Евра вроде, ещё вниз хочет. Золото тоже, вроде вниз хочет
я тут новый Индикатор осваиваю - Евра вроде, ещё вниз хочет. Золото тоже, вроде вниз хочет
Индикатор какие то рекомендации или проценты показывает? Или только варианты разные.
Тут вся Информация https://www.mql5.com/ru/code/22218 - хочу понять что такое Паттерн и как им пользоваться.
Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271
Амбициозно) нолик забыли, 3500 пунктов
КУКЛа не нае...
согласен, он сам кого хочешь и палки не помогут ...
согласен, он сам кого хочешь и палки не помогут ...
Тут ты не прав...
Поживем, подождем..., прибыль заберем.
Дрыны есть дрыны!
Поживем, подождем..., прибыль заберем.
Дрыны есть дрыны!
Так высоко наврятли, целю на тыщенку ниже)
EURUSDH1 наверное уже готова к цели 1.18505
индекс бакса кинь скрин, в таком же масштабе как у меня выше
пжста
хотяяяя, сделал уже, примерно похоже, белым:
1050 на прошлой странице...
Сегодня продолжение падения к 1.16756
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Не угнаться за этой ценой - уже всё перевернула с ног на голову, теперь цель на сегодня 1.17869