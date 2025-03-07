FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 106

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Lesorub:

Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271

я тут новый Индикатор осваиваю - Евра вроде, ещё вниз хочет. Золото тоже, вроде вниз хочет

EURUSDH2 p  XAUUSDH2 р

 

 
SanAlex:

я тут новый Индикатор осваиваю - Евра вроде, ещё вниз хочет. Золото тоже, вроде вниз хочет

 

Индикатор какие то рекомендации или проценты показывает? Или только варианты разные. 
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Roman Kutemov:
Индикатор какие то рекомендации или проценты показывает? Или только варианты разные. 

Тут вся Информация https://www.mql5.com/ru/code/22218 - хочу понять что такое Паттерн и как им пользоваться.  

Harmonic Pattern Finder V3
Harmonic Pattern Finder V3
  • www.mql5.com
Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.
 
Lesorub:

Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271

Амбициозно) нолик забыли, 3500 пунктов

 
Lesorub:

КУКЛа не нае...

согласен, он сам кого хочешь и палки не помогут ...


 
Renat Akhtyamov:

согласен, он сам кого хочешь и палки не помогут ...


Тут ты не прав...

Поживем, подождем..., прибыль заберем.

Дрыны есть дрыны!

 
Lesorub:

Поживем, подождем..., прибыль заберем.

Дрыны есть дрыны!

Так высоко наврятли, целю на тыщенку ниже)

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EURUSDH1 наверное уже готова к цели 1.18505

EURUSDH1 1.18505

 
Renat Akhtyamov:

индекс бакса кинь скрин, в таком же масштабе как у меня выше

пжста

хотяяяя, сделал уже, примерно похоже, белым:


1050 на прошлой странице...

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Сегодня продолжение падения к 1.16756

EURUSDM15 1.16756

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Не угнаться за этой ценой - уже всё перевернула с ног на голову, теперь цель на сегодня 1.17869

EURUSDM15 1.17869

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